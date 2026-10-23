Ashwagandha: Anvisa alerta para riscos de suplemento do TikTok

A busca por alternativas naturais para aliviar o estresse, melhorar o sono e enfrentar os sintomas da perimenopausa ganhou espaço nas redes sociais. Entre as substâncias divulgadas no TikTok, está a ashwagandha, uma planta de origem asiática que aparece em recomendações de suplementos alimentares.

No entanto, a popularidade desse produto exige atenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou, em 22 de outubro, que a ashwagandha não tem autorização para uso em suplementos alimentares no Brasil. Por isso, a fabricação, a comercialização, a distribuição e o consumo desse tipo de produto estão proibidos no país.

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O alerta também destaca os riscos associados ao consumo de produtos sem regularização sanitária, especialmente quando as pessoas seguem recomendações das redes sociais sem orientação profissional.

O que é ashwagandha e por que a Anvisa proíbe o suplemento?

A ashwagandha é uma planta asiática que ganhou visibilidade nas redes sociais por supostos benefícios para o relaxamento e o alívio de sintomas da perimenopausa. Essa fase de transição para a menopausa pode provocar alterações no sono, no humor e no bem-estar.

Entretanto, a divulgação de uma substância na internet não comprova sua eficácia nem garante sua segurança. No Brasil, a Anvisa não inclui a ashwagandha na lista de ingredientes autorizados para suplementos alimentares.

A agência também lembrou que esses produtos não podem prometer cura, tratamento ou prevenção de doenças. Portanto, publicações que apresentam suplementos como solução para problemas de saúde exigem cautela.

Caso de britânica reforça alerta sobre riscos

Em comunicado, a Anvisa citou o caso de uma mulher britânica que sofreu falência do fígado, paradas cardíacas e graves danos cerebrais após consumir o produto.

O relato reforça a necessidade de atenção aos riscos associados ao uso de substâncias sem autorização sanitária. No entanto, o caso citado, isoladamente, não permite estabelecer todos os detalhes sobre a relação entre o consumo e as complicações.

Por isso, a agência orienta a população a evitar produtos irregulares e a buscar informações em fontes oficiais antes de utilizar suplementos.

Quando o uso de suplementos alimentares é necessário?

Os suplementos alimentares podem ajudar a complementar a alimentação de pessoas que precisam aumentar o consumo de determinados nutrientes ou substâncias autorizadas. Contudo, nem todas as pessoas precisam desses produtos.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 243/2018 estabelece regras para a composição e a utilização de suplementos alimentares no Brasil. Esses produtos podem conter nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos, desde que atendam aos requisitos sanitários aplicáveis.

Além disso, a necessidade de suplementação depende de fatores como alimentação, condições de saúde e nível de atividade física.

Por isso, profissionais de saúde qualificados devem avaliar a necessidade individual e orientar a escolha do produto, a quantidade e a forma de consumo.

Como evitar riscos ao consumir suplementos?

A Anvisa alerta que produtos irregulares podem apresentar ingredientes não avaliados pelas autoridades sanitárias ou falhas nas condições de fabricação. Essas situações aumentam os riscos para a saúde.

Entretanto, até mesmo suplementos regularizados podem causar problemas quando as pessoas desrespeitam as recomendações de uso ou consomem substâncias inadequadas às próprias necessidades.

Para reduzir os riscos, algumas medidas ajudam:

Consulte fontes oficiais: verifique as informações e os alertas publicados pela Anvisa.

verifique as informações e os alertas publicados pela Anvisa. Busque orientação profissional: não comece a tomar suplementos apenas por recomendações de influenciadores.

não comece a tomar suplementos apenas por recomendações de influenciadores. Leia o rótulo: confira ingredientes, dosagem, advertências e restrições de uso.

confira ingredientes, dosagem, advertências e restrições de uso. Respeite as orientações: não aumente a quantidade indicada nem combine produtos por conta própria.

não aumente a quantidade indicada nem combine produtos por conta própria. Avalie a necessidade: converse com um profissional de saúde antes de iniciar a suplementação.

A popularidade de um suplemento não substitui a avaliação de sua segurança. Antes de seguir tendências do TikTok, vale confirmar se o produto tem autorização para uso no Brasil e se atende às necessidades individuais.