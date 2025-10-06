Atendimento médico público em Cachoeiro - você o conhece?

Em momentos de mal-estar ou dor, é natural pensar: “preciso ir a um hospital”. No entanto, nem sempre essa é a melhor escolha. O sistema de saúde oferece diferentes tipos de atendimento médico. Saber aonde ir, em casos de crise, pode evitar estresse e garantir o cuidado certo. Cada unidade tem uma função específica — da UBS ao hospital, passando pela UPA e maternidades.

Médicos reforçam que essa escolha deve levar em conta o tipo de sintoma e o histórico de saúde do paciente. Pessoas saudáveis, sem doenças crônicas, podem resolver sintomas leves em consultas agendadas, sem precisar, desse modo, de pronto-socorro. Já casos com dor intensa, febre alta ou falta de ar exigem avaliação imediata. Entender essa diferença ajuda, dessa forma, a usar melhor a rede pública e privada, sem sobrecarregar o sistema.

Diferença entre UBS, UPA e hospital

As UBSs cuidam da prevenção, com vacinas, controle de doenças crônicas e pequenos atendimentos, como febre ou dor de garganta. As UPAs funcionam 24 horas e atendem urgências moderadas — como dor no peito, convulsões e pressão alta. Já os hospitais tratam casos de alta complexidade, como cirurgias, partos e grandes traumas.

Em situações graves, como desmaios, infartos ou AVC, o ideal é acionar o SAMU (192), que fazem o socorro imediato. É um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio do acolhimento dos pedidos de ajuda médica.

Instituições públicas em Cachoeiro

1- O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis-HIFA é uma maternidade portas abertas e é referência para toda a região Sul, com obstetras de plantão 24 horas, todos os dias da semana. O Pronto Socorro do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis-HIFA é o único no Sul do Estado do Espírito Santo para atendimento infantil de média complexidade como: neurocirurgia pediátrica; neurologia; cirurgia pediátrica; dentre outras, possibilitando, assim, uma oferta resolutiva de saúde à população. A unidade, atualmente, está localizada no HIFA Aquidaban, oferecendo consultas de emergência 24h. Telefone – (28) 2101-5656.

2- A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim é uma entidade privada, sociedade civil, de caráter filantrópico. Dos serviços prestados, mais de 80% são para pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS. É referência, principalmente, em casos de traumas para a região sul. Telefone – (28) 2101-2121.

3- O Pronto-socorro do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) presta serviços aos pacientes de referência do Heci (Cardiologia Clínica e Cirúrgica, Oncologia Clínica e Cirúrgica, Gestação de Alto Risco e Obesidade Mórbida), com atendimentos, nesse sentido, nas 24h do dia, sete dias por semana. Telefone – (28) 3526-6214 ou (28) 3526-6215.

4- Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG) desempenha um papel fundamental na rede de saúde municipal, operando 24 horas por dia para atender urgências e emergências, além de oferecer serviços essenciais como odontologia, vacinação e raio-x. Em casos de Covid-19 e dengue é referência. Telefone – (28) 3518-4133

5- Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município está localizada no bairro Marbrasa e funciona no sistema 24h. Trata-se do equipamento público de referência para o atendimento a casos de urgência e emergência, contribuindo para diminuir a demanda dos hospitais do município. Telefone – (28) 3199-1152.