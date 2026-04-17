Autismo - diagnóstico não é sentença, segundo neuropsicopedagoga

O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não altera quem a criança é. No entanto, ele transforma a forma como a família interpreta comportamentos. Inicialmente, dúvidas e inseguranças dominam o cotidiano. Porém, após a confirmação, surge compreensão mais precisa. Assim, atitudes antes vistas como inexplicáveis passam a fazer sentido.

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Nesse cenário, a família abandona suposições. Em seguida, busca respostas seguras. Consequentemente, organiza melhor os próximos passos. Portanto, o diagnóstico marca uma virada de chave.

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Informação e cuidado direcionado

A partir desse momento, a família procura orientação qualificada. Ao mesmo tempo, profissionais indicam intervenções baseadas em evidências. Dessa maneira, o cuidado se torna mais assertivo.

Enquanto isso, a rotina passa por ajustes. Por exemplo, estratégias simples ganham espaço no dia a dia. Assim, recursos visuais e previsibilidade reduzem a ansiedade. Como resultado, a criança se sente mais segura.

Comunicação e comportamento: um novo olhar

Com o diagnóstico, pais e especialistas ajustam a comunicação. Em vez de linguagem complexa, adotam frases claras e diretas. Dessa forma, evitam frustrações frequentes.

Comportamentos deixam de ser interpretados como oposição. Pelo contrário, passam a refletir o funcionamento neurológico da criança. Portanto, o julgamento perde espaço para a compreensão.

Sensibilidade e ambiente adaptado

No campo sensorial, a percepção familiar se amplia. Sons, luzes e texturas recebem nova atenção. Assim, pequenas adaptações no ambiente promovem conforto. Consequentemente, a criança reage melhor aos estímulos. Logo, o convívio se torna mais equilibrado. Ainda assim, cada avanço respeita o tempo individual.

Direitos e desenvolvimento garantidos

O diagnóstico também assegura direitos importantes. Entre eles, destacam-se inclusão escolar e atendimento prioritário. Paralelamente, uma equipe multidisciplinar atua de forma integrada. Fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos ajustam estratégias. Enquanto isso, a família mantém papel ativo no processo.

Um olhar humano além do laudo

Durante o Simpósio de Saúde de Guaçuí 2026, a neuropsicopedagoga Aline Dino de Oliveira Vezula reforçou um ponto essencial. Segundo ela:

“Quando eu atendo uma criança, não vejo apenas um caso clínico. Vejo alguém que é filha, neta, sobrinha e parte fundamental de uma família. Vejo uma criança que tem desejos, sonhos, emoções e dias em que simplesmente não está bem — e tudo bem. Ela também tem o direito de não querer fazer nada em alguns momentos. É uma criança que enfrenta desafios e precisa superar barreiras todos os dias. Por isso, nunca podemos esquecer: o laudo e o diagnóstico só existem porque, antes de tudo, existe um ser humano.”

Caminhos que se abrem

Em síntese, o diagnóstico não limita o futuro. Pelo contrário, ele orienta escolhas. Com informação, apoio e inclusão, a criança desenvolve habilidades. Assim, amplia possibilidades e constrói sua própria trajetória.