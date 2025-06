Autismo: diagnóstico precoce muda tudo na infância

Descobrir que uma criança tem autismo o quanto antes faz toda a diferença no desenvolvimento dela. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, mais fácil fica trabalhar a comunicação, a linguagem e a adaptação da criança ao mundo.

Durante um congresso no Brasil, em entrevista ao portal de notícias “Metrópoles”, uma das maiores especialistas em autismo no mundo, a psicóloga Cactherine Lord explicou que o ideal é identificar os sinais ainda nos primeiros meses de vida. De acordo com ela:

“Quando diagnosticamos cedo, podemos ajudar a criança a se comunicar melhor. Isso impacta a vida dela e da família”, afirma.

Quais são os sinais de autismo na infância?

Os primeiros sinais podem aparecer entre 1 e 2 anos, mas nem sempre são claros. A criança pode:

Não responder quando chamam seu nome

Falar pouco ou não falar

Não fazer contato visual com frequência

Evitar certos tipos de brincadeiras

Ficar muito chateada quando algo muda, como uma porta que ela queria aberta ser fechada

Depois dos 2 anos, os sinais ficam mais evidentes. Porém, quanto mais cedo perceber, mais fácil é ajudar.

Por que o diagnóstico precoce é tão importante?

Até os 4 anos, o cérebro está em fase de desenvolvimento acelerado, muito mais “maleável”. Isso facilita aprender a se comunicar, desenvolver habilidades e superar desafios.

Após essa fase, o aprendizado ainda acontece, mas com mais dificuldade. Por isso, começar antes é sempre melhor.



Diagnóstico não define a pessoa

Nenhuma família está preparada para ouvir que o filho tem autismo. A notícia pode ser difícil, gera medo, dúvidas e muita insegurança. Mas é importante lembrar que o autismo faz parte do seu filho, não define quem ele é. Ele continua sendo uma criança com qualidades, afetos e muitas potencialidades.

Catherine reforça que os pais precisam ajustar suas expectativas e focar no que é mais importante: ajudar o filho a se desenvolver dentro das suas capacidades.

Como lidar com a situação?

Busque apoio de profissionais de confiança (médico, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional)

Evite dicas duvidosas nas redes sociais, principalmente no TikTok

Participe de grupos de famílias com crianças autistas

Foque nas necessidades mais urgentes da criança

Encontre tempo para uma atividade prazerosa entre pais e filhos

Nem sempre é fácil. Muitas famílias têm outros filhos, trabalho, falta de dinheiro e dificuldade de acessar tratamentos. Mas sempre dá para começar de algum ponto e fazer o melhor possível dentro da realidade de cada um.

Há cura para o autismo?

Não. O autismo não tem cura e nem deve ser visto como uma doença. É uma forma diferente de funcionamento do cérebro. O que existe são terapias que ajudam a criança a desenvolver suas habilidades e ter mais autonomia na vida.