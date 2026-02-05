Autoestima e acolhimento: Unimed Sul Capixaba inaugura Banco de Perucas

A Unimed Sul Capixaba deu um novo passo na política de humanização ao inaugurar o Banco de Perucas e Lenços, iniciativa voltada ao acolhimento de clientes em tratamento oncológico. A ação, apresentada no Dia Mundial do Câncer, amplia o cuidado oferecido pela cooperativa ao considerar, além do tratamento clínico, o impacto emocional e a autoestima durante o processo terapêutico.

Com foco no apoio psicológico, o espaço atende pessoas que enfrentam a queda de cabelo como uma das fases mais sensíveis do tratamento. Segundo a psicóloga Juliana Xavier, a iniciativa disponibiliza cerca de 50 perucas para empréstimo, além de lenços doados. Dessa forma, cada cliente pode escolher a opção com a qual se sinta mais confortável, respeitando sua identidade e seu momento.

Durante a inauguração, relatos de clientes reforçaram a importância do projeto. Tânea Antônio de Almeida, de 53 anos, que concluiu a última sessão de quimioterapia após o diagnóstico de câncer de mama, destacou o significado simbólico do espaço. De acordo com ela, o acesso a perucas e lenços contribui para atravessar essa etapa com mais segurança emocional e sensação de pertencimento.

“Banco de Perucas é um gesto de cuidado”

Além disso, a cliente Kely Tinoco, de 33 anos, em tratamento contra leucemia, descreveu o Banco de Perucas como um gesto de cuidado que vai além da medicina. Para ela, conseguir se olhar no espelho e se reconhecer, independentemente da aparência física, fortalece a autoestima e ajuda no enfrentamento da doença.

Na avaliação do hematologista Cláudio Brito, o novo espaço representa atenção direta à dimensão emocional do tratamento oncológico. Segundo o médico, o ambiente foi planejado para oferecer carinho, respeito e sensibilidade, sobretudo para mulheres que lidam com os impactos psicológicos do diagnóstico.

Por fim, a diretora de Recursos Próprios da cooperativa, Grazielle Grillo, afirmou que o projeto traduz o Jeito de Cuidar da Unimed Sul Capixaba. Conforme explicou, a proposta garante privacidade e acolhimento em um período delicado, reforçando o compromisso da instituição em cuidar das pessoas em todas as dimensões.

