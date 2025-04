AVC e insuficiência cardíaca matam Papa Francisco – saiba mais

O Vaticano confirmou, nesta segunda-feira (21), a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. Conforme autoridades, o pontífice sofreu um AVC e uma insuficiência cardíaca. Tudo isso foi agravado pelas comorbidades que ele possuía. Esse quadro clínico do Papa acendeu um alerta para os riscos que ameaçam principalmente idosos e pessoas com imunidade baixa.

Causas da morte do Papa

O AVC ocorreu após o Papa enfrentar uma infecção respiratória persistente e histórica. Segundo o Vaticano, ele desenvolveu pneumonia nos dois pulmões, agravada por bronquite e baixa imunidade. A infecção pode causar inflamações intensas, comprometendo a oxigenação cerebral. A gravidade do quadro dificultou a recuperação. Mesmo após cuidados médicos, internações e alta recente, o Papa não resistiu.

O que aumenta o risco de AVC em um idoso?

Doenças respiratórias, quando não tratadas adequadamente, aumentam o risco de AVC, especialmente em idosos. Pneumonia, gripe severa e bronquite podem causar inflamações sistêmicas e sobrecarregar o sistema circulatório. Além disso, a falta de oxigênio no sangue impacta diretamente o cérebro.

Fatores como hipertensão, diabetes, sedentarismo e tabagismo também elevam o risco. Por isso, manter o controle dessas condições se torna essencial.

Como se proteger dessas doenças?

Para prevenir insuficiência cardíaca e AVC, adote medidas simples, porém eficazes: adote hábitos saudáveis e controle fatores de risco. Isso inclui manter uma alimentação equilibrada; vacinar-se; praticar atividade física regularmente; não fumar; controlar a pressão arterial, o colesterol e o diabetes; além de gerenciar o estresse.

Um alerta global

A morte do Papa Francisco mostra que a saúde de idosos exige atenção contínua. Cuidar do corpo diariamente, com prevenção e informação, salva vidas.