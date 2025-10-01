Azia: soluções simples e caseiras para aliviar o desconforto

A azia é uma queixa comum, geralmente ligada a refeições fartas, alimentos gordurosos ou estresse diário. Ela provoca sensação de queimação no peito e desconforto na região estomacal. Além disso, episódios frequentes podem indicar problemas mais sérios, como a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE).

Segundo gastroenterologistas , medidas simples podem aliviar a azia esporádica e melhorar a qualidade de vida. Por isso, é importante combinar cuidados alimentares, hábitos diários e remédios caseiros quando necessário.

Soluções caseiras e medidas preventivas

Para reduzir a azia em situações pontuais, especialistas recomendam:

Não se deitar imediatamente após comer: esperar 2 a 3 horas diminui o refluxo. Elevar a cabeceira da cama em 15 a 20 cm ajuda no sono.

esperar 2 a 3 horas diminui o refluxo. Elevar a cabeceira da cama em 15 a 20 cm ajuda no sono. Beber água morna com antiácido: neutraliza temporariamente o excesso de ácido, mas não deve ser rotina.

neutraliza temporariamente o excesso de ácido, mas não deve ser rotina. Chás de camomila ou gengibre: oferecem alívio leve, embora ainda faltem comprovações científicas robustas.

oferecem alívio leve, embora ainda faltem comprovações científicas robustas. Evitar grandes refeições ou comer próximo à hora de dormir: reduz a pressão no estômago e o risco de refluxo.

Atenção à alimentação

Alguns alimentos são conhecidos por desencadear azia, entre eles:

Frituras e comidas gordurosas

Chocolate e café

Bebidas alcoólicas e refrigerantes

Molhos de tomate, frutas cítricas e condimentos picantes

Cada pessoa reage de forma diferente, por isso observar o próprio corpo é essencial.

Tratamento indicado

O tratamento depende da frequência e intensidade dos sintomas:

Casos ocasionais: antiácidos ou mudanças no estilo de vida.

antiácidos ou mudanças no estilo de vida. Casos recorrentes: acompanhamento médico, inibidores de bomba de prótons (como omeprazol) e, em situações específicas, cirurgia.

O mais importante é identificar a causa, não apenas aliviar o sintoma. Se os episódios persistirem, a orientação médica é indispensável.