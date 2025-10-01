Azia: soluções simples e caseiras para aliviar o desconforto
Descubra formas práticas e caseiras de aliviar a azia, além de dicas para identificar quando buscar atendimento médico.
A azia é uma queixa comum, geralmente ligada a refeições fartas, alimentos gordurosos ou estresse diário. Ela provoca sensação de queimação no peito e desconforto na região estomacal. Além disso, episódios frequentes podem indicar problemas mais sérios, como a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE).
Segundo gastroenterologistas , medidas simples podem aliviar a azia esporádica e melhorar a qualidade de vida. Por isso, é importante combinar cuidados alimentares, hábitos diários e remédios caseiros quando necessário.
Leia também – Estudo revela que ansiedade e estresse começam no estômago
Soluções caseiras e medidas preventivas
Para reduzir a azia em situações pontuais, especialistas recomendam:
- Não se deitar imediatamente após comer: esperar 2 a 3 horas diminui o refluxo. Elevar a cabeceira da cama em 15 a 20 cm ajuda no sono.
- Beber água morna com antiácido: neutraliza temporariamente o excesso de ácido, mas não deve ser rotina.
- Chás de camomila ou gengibre: oferecem alívio leve, embora ainda faltem comprovações científicas robustas.
- Evitar grandes refeições ou comer próximo à hora de dormir: reduz a pressão no estômago e o risco de refluxo.
Atenção à alimentação
Alguns alimentos são conhecidos por desencadear azia, entre eles:
- Frituras e comidas gordurosas
- Chocolate e café
- Bebidas alcoólicas e refrigerantes
- Molhos de tomate, frutas cítricas e condimentos picantes
Cada pessoa reage de forma diferente, por isso observar o próprio corpo é essencial.
Tratamento indicado
O tratamento depende da frequência e intensidade dos sintomas:
- Casos ocasionais: antiácidos ou mudanças no estilo de vida.
- Casos recorrentes: acompanhamento médico, inibidores de bomba de prótons (como omeprazol) e, em situações específicas, cirurgia.
O mais importante é identificar a causa, não apenas aliviar o sintoma. Se os episódios persistirem, a orientação médica é indispensável.
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui