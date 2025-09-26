Bebê nasce saudável segurando DIU que falhou como contraceptivo - confira

Em setembro de 2025, em Nerópolis (GO), um nascimento surpreendeu profissionais de saúde e familiares. Matheus Gabriel veio ao mundo segurando o dispositivo intrauterino (DIU) que sua mãe, Queidy Araújo de Oliveira, utilizava como método contraceptivo. O registro da cena inusitada, em vídeo, viralizou nas redes sociais.

A mãe usava o DIU de cobre havia dois anos e realizava exames regulares para acompanhar o método. Mesmo assim, só identificaram a gravizez durante um exame de rotina. Ao longo da gestação, Queidy enfrentou complicações, como sangramentos e risco de perda, já que o DIU estava dentro do saco gestacional, impossibilitando a retirada sem colocar a vida do bebê em perigo.

A cena do nasciemnto inusitado viralizou

No momento do nascimento, a obstetra responsável pelo parto registrou o bebê com o DIU na mão. Em tom descontraído, ela brincou que Matheus segurava seu “troféu de vitória”. O vídeo se espalhou rapidamente e chamou atenção para os riscos, ainda que raros, de falhas nos métodos contraceptivos.

Alerta sobre contracepção

Casos como esse, embora incomuns, mostram que nenhum método contraceptivo oferece eficácia absoluta. Especialistas destacam a importância de realizar acompanhamento médico constante e de entender as limitações de cada opção disponível.

Um nascimento celebrado

Apesar dos riscos, Matheus Gabriel nasceu saudável. Para a família, o momento foi recebido como sinal de esperança e alegria. Emocionados, os pais celebraram o nascimento como uma “promessa de mudança e felicidade” em suas vidas.