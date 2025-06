Bolsonaro com pneumonia viral: saiba evitar essa doença

Ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou sintomas como mal-estar, calafrios, náuseas, vômitos e soluços. Logo após exames no Hospital DF Star, em Brasília, os médicos confirmaram pneumonia viral. Eles iniciaram, assim, o tratamento com antibióticos e orientaram repouso e alimentação leve.

Pacientes com histórico recente de cirurgias, como Bolsonaro, enfrentam maior risco. O sistema imunológico pode permanecer sensível, e a recuperação exige suporte nutricional e monitoramento constante.

A pneumonia viral envolve inflamação dos pulmões por vírus e exige diagnóstico rápido. Bolsonaro começa antibióticos e adota dieta leve e repouso. Siga as recomendações médicas e evite agravamento.

