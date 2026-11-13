Brinquedos com inteligência artificial preocupam pediatras; veja os riscos

Brinquedos que conversam, reconhecem a voz e demonstram carinho já fazem parte do universo infantil. Entretanto, o avanço da inteligência artificial (IA) nesses produtos exige atenção de pais e responsáveis.

Embora pareçam oferecer apenas diversão, esses dispositivos podem coletar informações pessoais, registrar imagens e manter conversas personalizadas com crianças. Além disso, alguns simulam amizade, afeto e apoio emocional, o que pode confundir os pequenos.

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Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou um alerta com orientações para ajudar as famílias a identificar riscos e escolher esses produtos com segurança.

Quais são os riscos dos brinquedos com inteligência artificial?

Os brinquedos com inteligência artificial podem reconhecer voz e imagem, memorizar preferências e adaptar respostas conforme as interações.

Diferentemente dos brinquedos tradicionais, alguns utilizam IA generativa. Essa tecnologia permite criar respostas e manter conversas que não seguem exclusivamente um roteiro pré-programado.

Entretanto, a SBP alerta que esses recursos exigem cuidados com a privacidade e o desenvolvimento emocional das crianças.

Um brinquedo conectado pode utilizar microfone, câmera e acesso à internet. Além disso, pode coletar dados pessoais e armazenar informações sobre os hábitos e as preferências dos usuários.

Por isso, os pais precisam entender como o dispositivo funciona e quais informações ele registra.

Crianças podem confundir inteligência artificial com amizade?

Um dos principais alertas envolve a possibilidade de a criança interpretar o brinquedo como um amigo ou cuidador de verdade.

Embora utilize palavras carinhosas e respostas aparentemente empáticas, a inteligência artificial não possui sentimentos humanos.

Segundo a SBP, uma revisão publicada na revista científica Pediatrics aponta o risco de crianças desenvolverem percepções equivocadas sobre a IA como amiga ou cuidadora.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) também demonstrou preocupação com os chamados AI companions, ou companheiros de inteligência artificial.

Esses produtos estimulam conversas e simulam relacionamentos com crianças e adolescentes. Entretanto, podem coletar informações pessoais e favorecer uma relação de dependência com a tecnologia.

Como escolher brinquedos com IA com segurança?

A SBP recomenda cautela principalmente com produtos que mantêm conversas abertas, utilizam IA generativa e simulam vínculos afetivos.

Quando essas funcionalidades não oferecem benefícios claros ou não apresentam mecanismos transparentes de proteção, a entidade orienta priorizar brinquedos sem inteligência artificial.

Além disso, os responsáveis devem avaliar o funcionamento do dispositivo antes da compra.

Confira nove perguntas recomendadas pela entidade:

O que a inteligência artificial acrescenta à brincadeira? A criança participa ativamente ou o brinquedo realiza quase todas as atividades? O produto utiliza IA generativa, câmera, microfone ou conexão com a internet? A indicação de idade e a supervisão dos responsáveis estão claras? Quais informações pessoais o brinquedo coleta? O dispositivo utiliza dados para publicidade, compras ou assinaturas? O produto simula amizade, carinho, cuidado ou apoio emocional? A criança consegue entender que conversa com uma inteligência artificial, e não com uma pessoa? Como o uso interfere no sono, na leitura, nas brincadeiras e na convivência familiar?

Quais informações os pais devem verificar?

Antes de comprar um brinquedo conectado, os responsáveis precisam consultar as informações sobre privacidade e segurança.

A SBP recomenda verificar:

Se o produto possui câmera ou microfone;

Se precisa de conexão com a internet;

Quais informações pessoais registra;

Para que a empresa utiliza esses dados;

Onde as informações ficam armazenadas;

Se a empresa compartilha os dados com terceiros;

Se os responsáveis conseguem solicitar a exclusão das informações;

Quais recursos de coleta de dados vêm ativados de fábrica.

Caso o fabricante não disponibilize essas informações com clareza, a orientação da entidade é não comprar o produto.

Como proteger crianças dos riscos dos brinquedos inteligentes?

A supervisão dos adultos continua essencial durante o uso de brinquedos com inteligência artificial.

Além de acompanhar as interações, os responsáveis devem observar possíveis mudanças na rotina da criança. Entre os aspectos importantes estão o sono, as brincadeiras livres, a leitura e o convívio familiar.

A SBP também destaca que ainda faltam estudos suficientes sobre os efeitos dessas tecnologias na saúde mental e no comportamento a longo prazo. Portanto, a falta de evidências conclusivas não significa ausência de riscos.

O que fazer quando o brinquedo coleta dados sem autorização?

Os fabricantes e fornecedores precisam informar pais, responsáveis, crianças e adolescentes sobre os riscos dos produtos e as medidas de segurança.

Essa obrigação inclui informações sobre privacidade e proteção de dados, independentemente da realização da compra.

Quando identificarem coleta de informações sem transparência, conteúdo inadequado ou falhas de segurança, as famílias podem tomar algumas providências.

A SBP recomenda:

Solicitar ao fornecedor informações sobre os dados coletados;

Pedir a correção ou a exclusão das informações da criança;

Utilizar os canais de atendimento e notificação da empresa;

Registrar reclamações no Procon;

Procurar a plataforma consumidor.gov.br;

Apresentar reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Além disso, quem compra pela internet ou fora de estabelecimentos comerciais pode desistir da compra em até sete dias após o recebimento do produto, conforme a orientação apresentada pela entidade.

A recomendação central dos pediatras é avaliar não apenas o que o brinquedo consegue fazer, mas também quais informações coleta e como protege seus pequenos usuários.