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Brinquedos com inteligência artificial preocupam pediatras; veja os riscos

Pediatras alertam para riscos à privacidade e ao desenvolvimento emocional de crianças que utilizam brinquedos com inteligência artificial.

A foto mostra brinquedo com IA
Fonte: Magnific

Brinquedos que conversam, reconhecem a voz e demonstram carinho já fazem parte do universo infantil. Entretanto, o avanço da inteligência artificial (IA) nesses produtos exige atenção de pais e responsáveis.

Embora pareçam oferecer apenas diversão, esses dispositivos podem coletar informações pessoais, registrar imagens e manter conversas personalizadas com crianças. Além disso, alguns simulam amizade, afeto e apoio emocional, o que pode confundir os pequenos.

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Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou um alerta com orientações para ajudar as famílias a identificar riscos e escolher esses produtos com segurança.

Quais são os riscos dos brinquedos com inteligência artificial?

Os brinquedos com inteligência artificial podem reconhecer voz e imagem, memorizar preferências e adaptar respostas conforme as interações.

Diferentemente dos brinquedos tradicionais, alguns utilizam IA generativa. Essa tecnologia permite criar respostas e manter conversas que não seguem exclusivamente um roteiro pré-programado.

Entretanto, a SBP alerta que esses recursos exigem cuidados com a privacidade e o desenvolvimento emocional das crianças.

Um brinquedo conectado pode utilizar microfone, câmera e acesso à internet. Além disso, pode coletar dados pessoais e armazenar informações sobre os hábitos e as preferências dos usuários.

Por isso, os pais precisam entender como o dispositivo funciona e quais informações ele registra.

Crianças podem confundir inteligência artificial com amizade?

Um dos principais alertas envolve a possibilidade de a criança interpretar o brinquedo como um amigo ou cuidador de verdade.

Embora utilize palavras carinhosas e respostas aparentemente empáticas, a inteligência artificial não possui sentimentos humanos.

Segundo a SBP, uma revisão publicada na revista científica Pediatrics aponta o risco de crianças desenvolverem percepções equivocadas sobre a IA como amiga ou cuidadora.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) também demonstrou preocupação com os chamados AI companions, ou companheiros de inteligência artificial.

Esses produtos estimulam conversas e simulam relacionamentos com crianças e adolescentes. Entretanto, podem coletar informações pessoais e favorecer uma relação de dependência com a tecnologia.

Como escolher brinquedos com IA com segurança?

A SBP recomenda cautela principalmente com produtos que mantêm conversas abertas, utilizam IA generativa e simulam vínculos afetivos.

Quando essas funcionalidades não oferecem benefícios claros ou não apresentam mecanismos transparentes de proteção, a entidade orienta priorizar brinquedos sem inteligência artificial.

Além disso, os responsáveis devem avaliar o funcionamento do dispositivo antes da compra.

Confira nove perguntas recomendadas pela entidade:

  1. O que a inteligência artificial acrescenta à brincadeira?
  2. A criança participa ativamente ou o brinquedo realiza quase todas as atividades?
  3. O produto utiliza IA generativa, câmera, microfone ou conexão com a internet?
  4. A indicação de idade e a supervisão dos responsáveis estão claras?
  5. Quais informações pessoais o brinquedo coleta?
  6. O dispositivo utiliza dados para publicidade, compras ou assinaturas?
  7. O produto simula amizade, carinho, cuidado ou apoio emocional?
  8. A criança consegue entender que conversa com uma inteligência artificial, e não com uma pessoa?
  9. Como o uso interfere no sono, na leitura, nas brincadeiras e na convivência familiar?

Quais informações os pais devem verificar?

Antes de comprar um brinquedo conectado, os responsáveis precisam consultar as informações sobre privacidade e segurança.

A SBP recomenda verificar:

  • Se o produto possui câmera ou microfone;
  • Se precisa de conexão com a internet;
  • Quais informações pessoais registra;
  • Para que a empresa utiliza esses dados;
  • Onde as informações ficam armazenadas;
  • Se a empresa compartilha os dados com terceiros;
  • Se os responsáveis conseguem solicitar a exclusão das informações;
  • Quais recursos de coleta de dados vêm ativados de fábrica.

Caso o fabricante não disponibilize essas informações com clareza, a orientação da entidade é não comprar o produto.

Como proteger crianças dos riscos dos brinquedos inteligentes?

A supervisão dos adultos continua essencial durante o uso de brinquedos com inteligência artificial.

Além de acompanhar as interações, os responsáveis devem observar possíveis mudanças na rotina da criança. Entre os aspectos importantes estão o sono, as brincadeiras livres, a leitura e o convívio familiar.

A SBP também destaca que ainda faltam estudos suficientes sobre os efeitos dessas tecnologias na saúde mental e no comportamento a longo prazo. Portanto, a falta de evidências conclusivas não significa ausência de riscos.

O que fazer quando o brinquedo coleta dados sem autorização?

Os fabricantes e fornecedores precisam informar pais, responsáveis, crianças e adolescentes sobre os riscos dos produtos e as medidas de segurança.

Essa obrigação inclui informações sobre privacidade e proteção de dados, independentemente da realização da compra.

Quando identificarem coleta de informações sem transparência, conteúdo inadequado ou falhas de segurança, as famílias podem tomar algumas providências.

A SBP recomenda:

  • Solicitar ao fornecedor informações sobre os dados coletados;
  • Pedir a correção ou a exclusão das informações da criança;
  • Utilizar os canais de atendimento e notificação da empresa;
  • Registrar reclamações no Procon;
  • Procurar a plataforma consumidor.gov.br;
  • Apresentar reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Além disso, quem compra pela internet ou fora de estabelecimentos comerciais pode desistir da compra em até sete dias após o recebimento do produto, conforme a orientação apresentada pela entidade.

A recomendação central dos pediatras é avaliar não apenas o que o brinquedo consegue fazer, mas também quais informações coleta e como protege seus pequenos usuários.

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Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

Assuntos:

CriançaCuidadosSaúde mental

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