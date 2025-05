Bruxismo e DTM: o alerta por trás da mudança no rosto da atriz Cléo

A atriz Cléo, filha de Glória Pires e Fábio Júnior, revelou que o bruxismo mudou sua aparência. A condição, muitas vezes silenciosa, envolve o apertar ou ranger dos dentes, principalmente durante o sono. Contudo, em muitos casos, também ocorre enquanto a pessoa está acordada, influenciada por estresse ou ansiedade.

O bruxismo pode estar diretamente ligado à DTM (Disfunção Temporomandibular), que afeta a articulação da mandíbula e os músculos responsáveis pela mastigação. Conforme especialistas, o bruxismo representa uma atividade muscular repetitiva, e sua origem está frequentemente relacionada a fatores emocionais.

Cléo tornou pública sua rotina com o uso de placa dentária, o que chamou a atenção para um ponto importante. De acordo com especialstas, o uso contínuo e sem acompanhamento pode agravar o problema. Isso porque o cérebro se adapta à placa, reduzindo sua eficácia. Por isso, ajustes periódicos a cada três meses são essenciais.

Fique atento aos sintomas que podem indicar bruxismo ou DTM:

Adotar hábitos saudáveis faz diferença. Reduza o estresse, evite cafeína à noite, limite o uso de telas e consulte seu dentista com frequência. Buscar diagnóstico precoce é o primeiro passo para evitar danos maiores.

