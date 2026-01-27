Burnout materno cresce e afeta sociedade

O burnout materno avança de forma silenciosa e afeta cada vez mais mulheres. Embora muitas mães não percebam, o esgotamento se instala aos poucos. Além disso, ele surge da sobrecarga física, emocional e mental da maternidade. Por isso, especialistas passaram a tratar o tema com mais atenção.

Desde 2022, a Organização Mundial da Saúde reconhece o burnout como condição ligada ao trabalho. A partir desse reconhecimento, o debate se ampliou. No entanto, uma variação ainda recebe pouca visibilidade. Trata-se do burnout materno. Ele não escolhe perfil. Ele atinge mães que trabalham fora e também aquelas que cuidam integralmente dos filhos.

O que caracteriza o burnout materno

O burnout materno representa um estado de esgotamento profundo associado ao cuidado constante. Segundo o psicólogo Aslan Alves, o quadro vai além do cansaço comum. Ele envolve uma sobrecarga contínua e prolongada.

A maternidade exige atenção permanente. Além disso, oferece pouco descanso e quase nenhum espaço para falhas. Com o tempo, esse cenário cobra um preço alto da saúde mental. Consequentemente, o desgaste se intensifica.

Principais sintomas do burnout materno

Os sintomas surgem gradualmente. Por isso, muitas mães demoram a identificar o problema. Entre os sinais mais frequentes, destacam-se:

Exaustão física e emocional extrema

Irritabilidade constante

Insônia ou sono não reparador

Falta de prazer em atividades habituais

Sensação de incompetência no papel materno

Além disso, muitas mães relatam distanciamento emocional dos filhos. Esse afastamento gera culpa. Em seguida, a culpa aprofunda ainda mais o esgotamento.

Impactos que vão além da mãe

O burnout materno não afeta apenas quem cuida. Ele repercute diretamente em toda a família. Conforme especialistas, crianças podem apresentar mais dificuldades emocionais e comportamentais.

O ambiente familiar se torna, assim, mais tenso e imprevisível. Isso não indica falta de amor. Pelo contrário. Indica falta de energia emocional. Portanto, reconhecer o problema ajuda a interromper esse ciclo.

Burnout materno e filhos atípicos

O risco de burnout aumenta entre mães de crianças atípicas. Esse grupo inclui condições como:

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

TDAH

Síndrome de Down

Paralisia cerebral

Outras condições neurológicas

Essas crianças demandam cuidados constantes. Além disso, exigem consultas, terapias e adaptações na rotina. Com isso, o estresse crônico se intensifica. Soma-se a isso o isolamento social, que agrava a sensação de solidão.

Pressão social, culpa e redes sociais

As redes sociais também ampliam o burnout materno. A maternidade idealizada aparece o tempo todo. Consequentemente, surgem comparações irreais.

Essa pressão gera inadequação. Em seguida, reforça a culpa. Para especialistas, esse cenário desconecta a mãe da realidade e empurra o sofrimento para o silêncio.

Falta de apoio e caminhos possíveis

O burnout materno reflete problemas estruturais. Entre eles:

Falta de políticas públicas

Licenças-maternidade curtas

Pouca flexibilidade no trabalho

Ausência de rede de apoio institucional

Para combater o burnout, o primeiro passo envolve reconhecimento. Em seguida, entram ações práticas:

Apoio psicológico

Grupos de apoio entre mães

Autocuidado possível, não ideal

Divisão real de responsabilidades

Buscar ajuda não representa fraqueza. Pelo contrário. Representa cuidado consigo e com os filhos. Reconhecer limites não diminui a maternidade. Humaniza.

