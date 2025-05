Cachoeiro abre inscrições para 1ª Conferência Municipal de Saúde

A população de Cachoeiro de Itapemirim ainda pode se inscrever para a 1ª Conferência Municipal de Saúde, marcada para 7 de maio (quarta-feira). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Conselho Municipal de Saúde, organiza o evento com foco na participação social e no fortalecimento do SUS.

Como participar?

A conferência acontece das 7h30 às 17h, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Presidente Getúlio Vargas, localizada na Rua João Franklin Machado, nº 40, no bairro Abelardo Ferreira Machado. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas online, pelo link: https://forms.gle/Snjm9ZAJiuxGvVEQ8.

Por que participar?

O evento oferece, principalmente, um espaço valioso para debate, escuta ativa e construção coletiva de políticas públicas de saúde. Ao participar, você contribui, dessa forma, com propostas que podem influenciar diretamente as decisões futuras sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde no município.

Além disso, a programação inclui palestras, grupos de discussão e apresentação de propostas com foco na melhoria dos serviços de saúde. Um dos momentos mais aguardados será a palestra de Fabiane Simões, que abordará o tema: “Planejamento no SUS: um olhar sistêmico e integrado”.

Fortaleça sua voz na saúde pública

Conforme organizadores, participar da conferência significa exercer a cidadania de forma ativa e consciente. Portanto, aproveite a oportunidade para dialogar, propor e ajudar a transformar a realidade da saúde em Cachoeiro.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, “A Conferência é mais do que ouvir. É sobre garantir que a população tenha voz ativa nas decisões sobre a saúde pública, influenciando diretamente nas políticas que serão aplicadas no território. É um processo democrático, essencial para o fortalecimento do SUS”