Secretaria de Saúde de Cachoeiro monitora o primeiro caso de Mpox
Saúde de Cachoeiro confirma Mpox e orienta população.
A Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim monitora o primeiro caso de Mpox registrado no município. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) confirmou a informação na última terça-feira (17), e o caso envolve um paciente homem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Secretaria de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, desde a confirmação, todas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde foram adotadas, incluindo o isolamento do paciente, o monitoramento dos contactantes e a condução adequada do caso pelas equipes de saúde. A Vigilância em Saúde segue acompanhando a situação de forma contínua, com ações de rastreamento e controle, visando impedir a disseminação da doença.
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Ainda, de acordo com a Secretaria, a Mpox é uma doença viral que pode causar sintomas como febre, dor de cabeça, dores no corpo, aumento dos gânglios (ínguas) e o surgimento de lesões na pele, que podem aparecer como manchas, bolhas ou feridas, principalmente no rosto, mãos, pés e região genital. A orientação é que qualquer pessoa que apresente esses sintomas procure imediatamente uma unidade de saúde.
As equipes do município estão devidamente capacitadas para identificar, orientar e conduzir os casos com segurança. A Secretaria reforça que mantém vigilância ativa e segue todos os protocolos sanitários, garantindo a proteção da população.
Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.
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