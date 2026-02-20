Cachoeiro inicia imunização contra bronquiolite em prematuros

Cachoeiro de Itapemirim reafirma seu compromisso com a primeira infância. Além disso, fortalece a prevenção contra doenças respiratórias graves. Por isso, o município iniciou a aplicação do Nirsevimabe contra o vírus sincicial respiratório. Consequentemente, amplia a proteção de bebês prematuros e crianças vulneráveis. Assim, consolida uma política pública que prioriza cuidado e agilidade.

O vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR, lidera os casos de bronquiolite. Portanto, exige atenção redobrada das autoridades de saúde. Diante desse cenário, a gestão municipal antecipou estratégias. Dessa forma, incluiu novos públicos na campanha de imunização. Ao mesmo tempo, manteve a vacinação de gestantes. Com isso, garantiu proteção direta e indireta aos recém-nascidos.

O que é o Nirsevimabe e por que ele importa?

O Nirsevimabe atua como imunizante contra o VSR. Ou seja, reduz significativamente o risco de complicações respiratórias graves. Além disso, protege especialmente bebês prematuros. Esses recém-nascidos apresentam maior vulnerabilidade pulmonar. Portanto, demandam cuidado preventivo intensivo.

Enquanto muitos municípios aguardam novas diretrizes, Cachoeiro avança. Assim, demonstra capacidade de execução rápida. Além disso, reforça o planejamento estratégico na saúde pública.

Quem pode receber a imunização?

A partir desta quinta-feira (19), o município ampliou o público-alvo. Dessa maneira, passou a vacinar:

Bebês prematuros;

Crianças com até sete meses, mediante laudo que comprove prematuridade;

Crianças com comorbidades específicas previstas em nota técnica estadual.

Além disso, o município mantém a vacinação de gestantes. Assim, assegura proteção indireta aos recém-nascidos nos primeiros meses de vida.

Dados reforçam a importância da medida

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, o Estado registrou 122 aplicações nos primeiros quatro dias de implantação do imunizante. Entre 9 e 12 de fevereiro, profissionais aplicaram:

99 doses em bebês com menos de 5 kg (0,5 ml);

23 doses de 1 ml.

Esses números mostram adesão rápida. Além disso, indicam organização logística eficiente. Portanto, revelam compromisso com a saúde infantil.

Protagonismo municipal na saúde pública

Cachoeiro consolida protagonismo na execução de políticas públicas. Não apenas cumpre diretrizes estaduais. Também amplia a cobertura com responsabilidade técnica. Dessa forma, garante acesso rápido às famílias que mais precisam.

A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, reforçou o compromisso da gestão. “Cachoeiro demonstra, mais uma vez, que planejamento e compromisso fazem a diferença. Estamos trabalhando para garantir que nossos bebês prematuros e crianças com maior vulnerabilidade recebam essa proteção o quanto antes. Investir na prevenção é salvar vidas e assegurar um futuro mais saudável para nossas crianças”, destacou.

Prevenção que salva vidas

A bronquiolite representa uma das principais causas de internação infantil. Entretanto, a prevenção reduz riscos. Por isso, investir em imunização significa reduzir hospitalizações. Além disso, evita sofrimento familiar.

Consequentemente, o município fortalece sua rede de atenção primária. Ao mesmo tempo, protege vidas desde o início. Assim, transforma planejamento em cuidado concreto.

