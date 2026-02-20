Cachoeiro inicia imunização contra bronquiolite em prematuros
Cachoeiro amplia proteção infantil com imunização contra VSR em prematuros e crianças vulneráveis.
Cachoeiro de Itapemirim reafirma seu compromisso com a primeira infância. Além disso, fortalece a prevenção contra doenças respiratórias graves. Por isso, o município iniciou a aplicação do Nirsevimabe contra o vírus sincicial respiratório. Consequentemente, amplia a proteção de bebês prematuros e crianças vulneráveis. Assim, consolida uma política pública que prioriza cuidado e agilidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O vírus sincicial respiratório, conhecido como VSR, lidera os casos de bronquiolite. Portanto, exige atenção redobrada das autoridades de saúde. Diante desse cenário, a gestão municipal antecipou estratégias. Dessa forma, incluiu novos públicos na campanha de imunização. Ao mesmo tempo, manteve a vacinação de gestantes. Com isso, garantiu proteção direta e indireta aos recém-nascidos.
Leia também – O que muda com a nova vacina contra bronquiolite no SUS
O que é o Nirsevimabe e por que ele importa?
O Nirsevimabe atua como imunizante contra o VSR. Ou seja, reduz significativamente o risco de complicações respiratórias graves. Além disso, protege especialmente bebês prematuros. Esses recém-nascidos apresentam maior vulnerabilidade pulmonar. Portanto, demandam cuidado preventivo intensivo.
Enquanto muitos municípios aguardam novas diretrizes, Cachoeiro avança. Assim, demonstra capacidade de execução rápida. Além disso, reforça o planejamento estratégico na saúde pública.
Quem pode receber a imunização?
A partir desta quinta-feira (19), o município ampliou o público-alvo. Dessa maneira, passou a vacinar:
- Bebês prematuros;
- Crianças com até sete meses, mediante laudo que comprove prematuridade;
- Crianças com comorbidades específicas previstas em nota técnica estadual.
Além disso, o município mantém a vacinação de gestantes. Assim, assegura proteção indireta aos recém-nascidos nos primeiros meses de vida.
Dados reforçam a importância da medida
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, o Estado registrou 122 aplicações nos primeiros quatro dias de implantação do imunizante. Entre 9 e 12 de fevereiro, profissionais aplicaram:
- 99 doses em bebês com menos de 5 kg (0,5 ml);
- 23 doses de 1 ml.
Esses números mostram adesão rápida. Além disso, indicam organização logística eficiente. Portanto, revelam compromisso com a saúde infantil.
Protagonismo municipal na saúde pública
Cachoeiro consolida protagonismo na execução de políticas públicas. Não apenas cumpre diretrizes estaduais. Também amplia a cobertura com responsabilidade técnica. Dessa forma, garante acesso rápido às famílias que mais precisam.
A secretária municipal de Saúde, Renata Fiório, reforçou o compromisso da gestão. “Cachoeiro demonstra, mais uma vez, que planejamento e compromisso fazem a diferença. Estamos trabalhando para garantir que nossos bebês prematuros e crianças com maior vulnerabilidade recebam essa proteção o quanto antes. Investir na prevenção é salvar vidas e assegurar um futuro mais saudável para nossas crianças”, destacou.
Prevenção que salva vidas
A bronquiolite representa uma das principais causas de internação infantil. Entretanto, a prevenção reduz riscos. Por isso, investir em imunização significa reduzir hospitalizações. Além disso, evita sofrimento familiar.
Consequentemente, o município fortalece sua rede de atenção primária. Ao mesmo tempo, protege vidas desde o início. Assim, transforma planejamento em cuidado concreto.
Com base em informações do portal Prefeitura de Cachoeiro.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726