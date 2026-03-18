Cachoeiro confirma Mpox e liga sinal vermelho

Cachoeiro de Itapemirim voltou ao centro do alerta sanitário. A cidade confirmou um caso de Mpox em 2026. O paciente reside no município, no Sul do Espírito Santo. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou a informação recente. Com isso, o estado soma três confirmações no ano. Portanto, a atenção se intensifica na região.

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A confirmação reforça o monitoramento em Cachoeiro. Afinal, o município concentra um dos registros mais recentes. Além disso, autoridades acompanham outros casos suspeitos. Atualmente, o estado soma 50 notificações. No entanto, equipes descartaram a maioria. Ainda assim, dois casos seguem sob investigação. Dessa forma, a vigilância permanece ativa.

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Cachoeiro no foco da vigilância

O caso em Cachoeiro chama atenção das autoridades. O paciente apresenta sintomas clássicos da doença. Entre eles, surgem febre e lesões na pele. Além disso, o quadro inclui dores no corpo.

Segundo especialistas, o diagnóstico precoce evita complicações. Portanto, o monitoramento local se torna essencial. Assim, equipes reforçam orientações à população.

Situação da Mpox no Espírito Santo

O Espírito Santo registra três casos confirmados em 2026. Todos os pacientes são homens. Além disso, possuem idades entre 20 e 49 anos. O primeiro caso surgiu em Colatina. Em seguida, outro foi identificado na Serra.

Agora, Cachoeiro entra no mapa da doença. Dessa forma, o estado amplia a vigilância. Segundo especialistas, a resposta rápida reduz riscos de disseminação.

Fonte: Divulgação l Sesa -Boletins

O que é a Mpox e como se transmite

A Mpox é uma doença viral zoonótica. Ou seja, pode passar de animais para humanos. No entanto, a transmissão ocorre principalmente entre pessoas. Isso acontece por contato com lesões e fluidos.

Além disso, superfícies contaminadas transmitem o vírus. Gotículas respiratórias também contribuem. Portanto, medidas de higiene se tornam fundamentais.

Sintomas exigem atenção imediata

Os sintomas surgem de forma repentina. Geralmente, incluem febre e erupções cutâneas. Além disso, aparecem dores musculares e de cabeça. Em alguns casos, surgem calafrios e fraqueza.

Outro sinal importante envolve ínguas no corpo. Segundo especialistas, esse sintoma auxilia no diagnóstico. Portanto, qualquer suspeita exige cuidado.

Procure atendimento ao primeiro sinal

As autoridades orientam buscar atendimento imediato. Dessa forma, o diagnóstico ocorre rapidamente. Além disso, a Sesa reforça que o isolamento evita novos casos.

Embora não exista tratamento específico, médicos controlam sintomas. Portanto, o acompanhamento reduz complicações. Assim, Cachoeiro reforça a importância da prevenção.

Com base em informações do portal da Sesa/Mpox.