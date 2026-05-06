Cachoeiro sedia simpósio que promove transformação, saúde e inclusão

Cachoeiro de Itapemirim recebe mais uma edição do PROINTEC Simpósio Saúde em Foco. Dessa forma, o evento conecta profissionais da saúde, educadores e interessados. Além disso, o encontro estimula trocas práticas e amplia o olhar sobre autismo, com o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.

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Nos dias 14 e 15 de maio de 2026, o público participa de debates relevantes. Ao mesmo tempo, especialistas apresentam experiências reais e estratégias aplicáveis. Consequentemente, o conteúdo fortalece a atuação profissional e o cuidado diário.

A programação acontece das 13h às 17h, na Praça Jerônimo Monteiro. Assim, o espaço aberto favorece o diálogo e a construção coletiva.

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Programação dia 14 de maio

1. Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) 14h

Pedro Quintão, empresário e palestrante, posiciona-se como neurodivergente e especialista em comportamento e inovação. Dessa forma, ele conecta teoria e prática de forma aplicada.

Ele participou do TEDx com palestra sobre Inovação, al´me de marcar presença no Hacktown, onde abordou TDAH e dopamina. Nessa perspectiva, ele firmou sua atuação nos temas de criatividade e inovação.

No setor empresarial, é sócio da Vinte4sete Filmes. Paralelamente, e fundou a Webiz, startup selecionada pela Apex Brasil para o Web Summit Lisboa. Sua trajetória reforça propriedade e experiência prática.

No dia 14 de maio, ele abordará a palestra sobre Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse sentido, ele apresenta o autismo como forma diferente de processamento cerebral. Portanto, ele rompe com visões limitantes.

Enquanto muitos ainda interpretam comportamentos como inadequados, a neurociência propõe outra leitura. Ou seja, ela revela como o cérebro percebe estímulos e organiza respostas. Dessa maneira, profissionais passam a agir com mais precisão.

Além disso, Quintão destaca mitos persistentes. Primeiro, ele desconstrói enfoques estereotipados. Em seguida, ele reforça que o espectro apresenta grande diversidade. Por fim, ele alerta que inclusão exige adaptação real.

2. Autismo na infância, adolescência e vida adulta – 15h

Karla Coelho, neuropsicopedagoga, formadora de profissionais, mãe atípica e escritora, abordará o desenvolvimento do autismo da infância à vida adulta. Assim, ela amplia a compreensão sobre cada fase. Ao mesmo tempo, ela propõe práticas inclusivas em escolas e clínicas.

Além do conhecimento técnico, ela compartilha vivências. Portanto, ela fortalece estratégias que promovem autonomia, incentivando profissionais e famílias a ganharem mais segurança.

3. Saúde mental de mães atípicas ganha destaque – 16h

A Dra. Lidiane Silva, pós-graduada em Psiquiatria e experiência clínica em TEA, TDAH, ansiedade e depressão, enfatiza o cuidado com mães atípicas. Nesse contexto, ela mostra que muitas priorizam apenas o filho. Como resultado, surgem sinais de sobrecarga emocional.

Ela defende o equilíbrio. Ou seja, ela incentiva o autocuidado como parte essencial do processo. Dessa forma, o cuidado com a criança se torna mais sustentável.

PROGRAMAÇÃO | DIA 14 DE MAIO

13h00 – Recepção e Credenciamento

– Recepção e Credenciamento 13h30 – Abertura Oficial

– Abertura Oficial 14h00 – Palestra: Neurociência aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Dr. Pedro Quintão

– Palestra: Neurociência aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Dr. Pedro Quintão 15h00 – Palestra: Autismo na infância, na adolescência e vida adulta | Karla Coelho

– Palestra: Autismo na infância, na adolescência e vida adulta | Karla Coelho 16h00 – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesma | Dra. Lidiane Silva

– Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesma | Dra. Lidiane Silva 17h00 – Sorteio de brindes



PROGRAMAÇÃO | DIA 15 DE MAIO

17h30 – Sorteio de brindes aos participantes

08h00 às 11h00 – Ação Cívico-Social (Atendimento ao público)

Aferição de Pressão Arterial

Teste de Glicemia

Teste Rápido DSTs

Orientações de Vigilância Sanitária

Emissão/Atualização do Cartão Nacional do SUS

Sala de Vacinação

08h30 – Recepção e Credenciamento

11h00 – Intervalo de Almoço

13h00 – Palestra: ACS e ACE – Deveres, responsabilidades, atribuições e direitos | Samilla Figueira

14h00 – Palestra: Fibromialgia não é só dor – como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida | Juninho Rockfeller

15h00 – Palestra: (Tema e palestrante a confirmar)

16h00 – Palestra: (Tema e palestrante a confirmar)

SERVIÇO

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink

Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Data: 14 e 15 de maio

Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim

Entrada: Gratuita