Cachoeiro sedia simpósio que promove transformação, saúde e inclusão
Evento gratuito reúne especialistas e amplia o debate sobre autismo e saúde.
Cachoeiro de Itapemirim recebe mais uma edição do PROINTEC Simpósio Saúde em Foco. Dessa forma, o evento conecta profissionais da saúde, educadores e interessados. Além disso, o encontro estimula trocas práticas e amplia o olhar sobre autismo, com o II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA). A entrada será gratuita e contará com certificação, garanta sua inscrição clicando aqui.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nos dias 14 e 15 de maio de 2026, o público participa de debates relevantes. Ao mesmo tempo, especialistas apresentam experiências reais e estratégias aplicáveis. Consequentemente, o conteúdo fortalece a atuação profissional e o cuidado diário.
A programação acontece das 13h às 17h, na Praça Jerônimo Monteiro. Assim, o espaço aberto favorece o diálogo e a construção coletiva.
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Programação dia 14 de maio
1. Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) 14h
Pedro Quintão, empresário e palestrante, posiciona-se como neurodivergente e especialista em comportamento e inovação. Dessa forma, ele conecta teoria e prática de forma aplicada.
Ele participou do TEDx com palestra sobre Inovação, al´me de marcar presença no Hacktown, onde abordou TDAH e dopamina. Nessa perspectiva, ele firmou sua atuação nos temas de criatividade e inovação.
No setor empresarial, é sócio da Vinte4sete Filmes. Paralelamente, e fundou a Webiz, startup selecionada pela Apex Brasil para o Web Summit Lisboa. Sua trajetória reforça propriedade e experiência prática.
No dia 14 de maio, ele abordará a palestra sobre Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse sentido, ele apresenta o autismo como forma diferente de processamento cerebral. Portanto, ele rompe com visões limitantes.
Enquanto muitos ainda interpretam comportamentos como inadequados, a neurociência propõe outra leitura. Ou seja, ela revela como o cérebro percebe estímulos e organiza respostas. Dessa maneira, profissionais passam a agir com mais precisão.
Além disso, Quintão destaca mitos persistentes. Primeiro, ele desconstrói enfoques estereotipados. Em seguida, ele reforça que o espectro apresenta grande diversidade. Por fim, ele alerta que inclusão exige adaptação real.
2. Autismo na infância, adolescência e vida adulta – 15h
Karla Coelho, neuropsicopedagoga, formadora de profissionais, mãe atípica e escritora, abordará o desenvolvimento do autismo da infância à vida adulta. Assim, ela amplia a compreensão sobre cada fase. Ao mesmo tempo, ela propõe práticas inclusivas em escolas e clínicas.
Além do conhecimento técnico, ela compartilha vivências. Portanto, ela fortalece estratégias que promovem autonomia, incentivando profissionais e famílias a ganharem mais segurança.
3. Saúde mental de mães atípicas ganha destaque – 16h
A Dra. Lidiane Silva, pós-graduada em Psiquiatria e experiência clínica em TEA, TDAH, ansiedade e depressão, enfatiza o cuidado com mães atípicas. Nesse contexto, ela mostra que muitas priorizam apenas o filho. Como resultado, surgem sinais de sobrecarga emocional.
Ela defende o equilíbrio. Ou seja, ela incentiva o autocuidado como parte essencial do processo. Dessa forma, o cuidado com a criança se torna mais sustentável.
PROGRAMAÇÃO | DIA 14 DE MAIO
- 13h00 – Recepção e Credenciamento
- 13h30 – Abertura Oficial
- 14h00 – Palestra: Neurociência aplicada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) | Dr. Pedro Quintão
- 15h00 – Palestra: Autismo na infância, na adolescência e vida adulta | Karla Coelho
- 16h00 – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesma | Dra. Lidiane Silva
- 17h00 – Sorteio de brindes
PROGRAMAÇÃO | DIA 15 DE MAIO
17h30 – Sorteio de brindes aos participantes
08h00 às 11h00 – Ação Cívico-Social (Atendimento ao público)
Aferição de Pressão Arterial
Teste de Glicemia
Teste Rápido DSTs
Orientações de Vigilância Sanitária
Emissão/Atualização do Cartão Nacional do SUS
Sala de Vacinação
08h30 – Recepção e Credenciamento
11h00 – Intervalo de Almoço
13h00 – Palestra: ACS e ACE – Deveres, responsabilidades, atribuições e direitos | Samilla Figueira
14h00 – Palestra: Fibromialgia não é só dor – como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida | Juninho Rockfeller
15h00 – Palestra: (Tema e palestrante a confirmar)
16h00 – Palestra: (Tema e palestrante a confirmar)
SERVIÇO
Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-saude-em-foco-cachoeiro-de-itapemirim-ii-seminario-sobre-tea/3417236?share_id=copiarlink
Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco | II Seminário sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Data: 14 e 15 de maio
Local: Praça Jerônimo Monteiro – Cachoeiro de Itapemirim
Entrada: Gratuita
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