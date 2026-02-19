Calor extremo: o que comer para se proteger agora

O Brasil enfrenta altas temperaturas com frequência crescente. Além disso, o aquecimento global intensifica ondas de calor severas. Consequentemente, o risco de desidratação e hipertermia aumenta. Portanto, você precisa reforçar cuidados diários simples. Sobretudo, você deve ajustar alimentação e hidratação.

Em dias muito quentes, o corpo perde mais líquidos pelo suor. Assim, você sente fadiga, tontura e queda de rendimento. Além disso, a digestão fica mais lenta com refeições pesadas. Por isso, escolhas leves e ricas em água equilibram o organismo. Dessa forma, você preserva energia e evita complicações.

Hidrate-se ao longo do dia

Primeiramente, aumente o consumo de água. O calor acelera a perda hídrica natural. Portanto, beba pequenas quantidades ao longo do dia. Além disso, mantenha uma garrafa sempre por perto. Assim, você evita esquecimentos e quedas bruscas de hidratação.

Você também pode variar as fontes de líquidos. No entanto, prefira opções naturais e sem açúcar. Dessa maneira, você mantém o equilíbrio eletrolítico.

Alimentos aliados da saúde no verão

Alimentos leves ajudam o corpo a regular a temperatura. Além disso, eles fornecem vitaminas e minerais essenciais. Consequentemente, você reduz inchaço e cansaço.

Para facilitar, inclua no cardápio:

Frutas ricas em água: melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja refrescam e nutrem;

melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja refrescam e nutrem; Vegetais e legumes: pepino, alface, cenoura e abobrinha, crus ou no vapor, concentram água e fibras;

pepino, alface, cenoura e abobrinha, crus ou no vapor, concentram água e fibras; Hidratação eficiente: água de coco, sucos naturais sem açúcar, chás gelados e iogurte natural;

água de coco, sucos naturais sem açúcar, chás gelados e iogurte natural; Proteínas leves: aves e peixes facilitam a digestão e reduzem desconfortos;

aves e peixes facilitam a digestão e reduzem desconfortos; Temperos refrescantes: hortelã e gengibre aumentam a sensação de frescor;

hortelã e gengibre aumentam a sensação de frescor; Alimentos congelados: frutas geladas, como uvas, oferecem opção prática e agradável.

Essas escolhas mantêm energia estável durante o dia.

O que evitar no calor intenso

Alguns alimentos aumentam a sensação térmica. Além disso, eles dificultam a digestão.

Portanto, evite excessos.

No verão, reduza:

Comidas gordurosas e pesadas: frituras e carnes gordas tornam a digestão lenta;

frituras e carnes gordas tornam a digestão lenta; Excesso de sal e açúcar: produtos processados elevam o risco de desidratação;

produtos processados elevam o risco de desidratação; Bebidas alcoólicas: o álcool intensifica a perda de líquidos e o mal-estar.

Ao cortar esses itens, você protege o organismo.

Estratégias práticas para o dia a dia

Além da escolha correta dos alimentos, ajuste sua rotina alimentar. Primeiramente, prefira refeições menores e frequentes. Assim, você evita sobrecarga digestiva.

Além disso, higienize e armazene alimentos corretamente. O calor favorece contaminações alimentares. Portanto, mantenha tudo refrigerado.

Curiosamente, alimentos levemente apimentados estimulam o suor.

Entretanto, consuma-os com moderação e boa hidratação.

Sugestões de refeições leves

Para organizar o cardápio, considere:

Lanches

Iogurte natural com fruta e chia;

Salada de frutas;

Smoothie com fruta congelada e água de coco;

Sanduíches e wraps naturais.

Almoço/jantar

Bowl proteico com quinoa ou arroz, frango grelhado, alface, pepino e tomate;

Peixe grelhado ou assado com legumes;

Saladas de folhas variadas;

Omelete leve com vegetais.

Equilíbrio e prevenção

O calor extremo exige estratégia consciente. Quando você hidrata corretamente e escolhe alimentos leves, reduz riscos. Além disso, mantém disposição e foco. Portanto, pequenas mudanças produzem grande impacto. Assim, você atravessa o verão com saúde e energia.

