Campanha do Agasalho da Unimed Sul Capixaba: veja como participar

Com a chegada do inverno, a Unimed Sul Capixaba fortalece seu compromisso com a responsabilidade social e lança mais uma edição da Campanha do Agasalho. A ação solidária reúne colaboradores, médicos cooperados, clientes e a comunidade em geral para arrecadar agasalhos, casacos, mantas e cobertores.

Uma rede de solidariedade ativa

A campanha, além de mobilizar a cooperativa, convida a população a participar ativamente. Por isso, a Unimed instalou 11 pontos de coleta em diversas cidades do Sul do Espírito Santo, garantindo acesso e praticidade para quem deseja contribuir.

Você pode doar nos seguintes locais:

Castelo, Iconha, Marataízes e Alegre : unidades de atendimento Unimed

: unidades de atendimento Unimed Cachoeiro de Itapemirim : Laboratório Perim Center, Hospital Unimed, Operadora, Usimeds, CEU, Casa do Cooperado

: Laboratório Perim Center, Hospital Unimed, Operadora, Usimeds, CEU, Casa do Cooperado Venda Nova do Imigrante: CDI Sul Serrano

Campanha do agasalho: doar é simples

A cooperativa reforça que para a campanha do agasalho todas as peças devem estar limpas e em bom estado de uso. As entregas devem ser feitas durante o horário de funcionamento das unidades participantes.

Segundo Danine de Souza Rodrigues, analista de responsabilidade social, “um agasalho doado representa mais do que calor — significa dignidade”.

A campanha segue, assim, durante todo o inverno. Com pequenos gestos, a Unimed e a comunidade transformam o frio em acolhimento e solidariedade.