Câncer de cabeça e pescoço: entenda riscos e sintomas

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) quase 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço só em 2025. A doença já ocupa, assim, o quinto lugar entre os tipos mais frequentes no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres, e provoca cerca de 10 mil mortes por ano.

Além disso, o mais grave é que 80% dos diagnósticos ocorrem em estágios avançados, o que reduz muito as chances de cura. Por isso, a campanha Julho Verde, criada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, atua na conscientização e na importância do diagnóstico precoce.

Esse tipo de câncer afeta diversas áreas, como:

Conforme especialistas, os principais fatores de risco incluem:

Os sinais variam, mas os mais comuns são:

Se qualquer sintoma persistir por mais de 15 dias, busque atendimento médico.

O tratamento depende da área afetada e do estágio da doença. Dessa forma, as opções incluem:

Detectar precocemente a doença permite, desse modo, tratamentos menos invasivos e maior chance de cura.

