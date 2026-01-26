Câncer de pele: veja a regra ABCDE para se cuidar melhor
Informação e diagnóstico precoce aumentam as chances de cura do câncer de pele.
O câncer de pele representa cerca de 33% dos diagnósticos oncológicos no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), surgem aproximadamente 185 mil novos casos por ano. Portanto, trata-se de um problema de saúde pública relevante. Além disso, embora muitos casos apresentem baixa letalidade, a incidência permanece alta. Assim, atenção e prevenção tornam-se indispensáveis.
A doença surge pelo crescimento anormal das células da pele. Essas células se organizam em camadas e, conforme a área afetada, definem-se os tipos. Desse modo, alguns tumores apresentam evolução lenta, enquanto outros evoluem de forma agressiva. Por isso, conhecer cada tipo faz toda a diferença no prognóstico.
Tipos de câncer de pele
Desse modo, a seguir, veja os principais tipos, organizados de forma clara e objetiva:
Carcinoma basocelular (CBC)
Características:
- Tipo mais comum
- Baixa letalidade
- Alta chance de cura precoce
Sintomas:
- Lesão avermelhada ou brilhante
- Crosta central
- Sangramento fácil
Tratamentos:
- Cirurgia excisional
- Curetagem e eletrodissecção
- Criocirurgia
- Terapia fotodinâmica
Carcinoma espinocelular (CEC)
Características:
- Segundo mais frequente
- Mais comum em homens
- Relacionado ao dano solar crônico
Sintomas:
- Feridas espessas e descamativas
- Lesões que não cicatrizam
- Sangramentos ocasionais
Tratamentos:
- Cirurgia excisional
- Cirurgia de Mohs
- Radioterapia, em casos específicos
Melanoma
Características:
- Menos frequente
- Maior mortalidade
- Alta agressividade
Sintomas:
- Pintas que mudam de cor ou tamanho
- Bordas irregulares
- Sangramento
Tratamentos:
- Cirurgia excisional
- Cirurgia de Mohs
- Imunoterapia
- Terapia-alvo
- Quimioterapia, em casos avançados
Regra do ABCDE: identifique sinais suspeitos
A Regra do ABCDE facilita a identificação de sinais suspeitos na pele, pois orienta a observar, de forma contínua, assimetria, bordas irregulares, variação de cor, diâmetro e evolução das lesões.
Além disso, ao aplicar a Regra do ABCDE com frequência, torna-se mais simples perceber mudanças precoces e, assim, buscar avaliação médica o quanto antes. Confira:
- A – Assimetria: lesão irregular
- B – Bordas: contornos irregulares
- C – Cor: vários tons
- D – Diâmetro: maior que 6 mm
- E – Evolução: mudanças rápidas
Prevenção: atitudes que salvam vidas
Prevenção envolve atitudes simples e contínuas que, além disso, reduzem riscos e, consequentemente, salvam vidas.
- Evite sol entre 10h e 16h
- Use protetor solar FPS 30 ou mais
- Reaplique a cada duas horas
- Utilize chapéus, óculos e roupas adequadas
- Observe a pele regularmente
- Consulte um dermatologista anualmente
Além disso, vale reforçar: o bronzeamento artificial é proibido no Brasil. A prática, principalmente, aumenta em até 75% o risco de câncer de pele. Portanto, não compactue com procedimentos irregulares.
Fotoproteção diária faz diferença
A radiação UV causa danos cumulativos à pele. Logo, o uso diário de protetor solar previne envelhecimento precoce e tumores cutâneos. Prefira, dessa forma, produtos de amplo espectro, com proteção UVA e UVB.
Com base nas informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia.