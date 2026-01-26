Aqui Notícias
Câncer de pele: veja a regra ABCDE para se cuidar melhor

Informação e diagnóstico precoce aumentam as chances de cura do câncer de pele.

A foto mostra médica obseervando câncer de pele
Fonte: Freepik

O câncer de pele representa cerca de 33% dos diagnósticos oncológicos no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), surgem aproximadamente 185 mil novos casos por ano. Portanto, trata-se de um problema de saúde pública relevante. Além disso, embora muitos casos apresentem baixa letalidade, a incidência permanece alta. Assim, atenção e prevenção tornam-se indispensáveis.

A doença surge pelo crescimento anormal das células da pele. Essas células se organizam em camadas e, conforme a área afetada, definem-se os tipos. Desse modo, alguns tumores apresentam evolução lenta, enquanto outros evoluem de forma agressiva. Por isso, conhecer cada tipo faz toda a diferença no prognóstico.

Tipos de câncer de pele

Desse modo, a seguir, veja os principais tipos, organizados de forma clara e objetiva:

Carcinoma basocelular (CBC)

Características:

  • Tipo mais comum
  • Baixa letalidade
  • Alta chance de cura precoce

Sintomas:

  • Lesão avermelhada ou brilhante
  • Crosta central
  • Sangramento fácil

Tratamentos:

  • Cirurgia excisional
  • Curetagem e eletrodissecção
  • Criocirurgia
  • Terapia fotodinâmica

Carcinoma espinocelular (CEC)

Características:

  • Segundo mais frequente
  • Mais comum em homens
  • Relacionado ao dano solar crônico

Sintomas:

  • Feridas espessas e descamativas
  • Lesões que não cicatrizam
  • Sangramentos ocasionais

Tratamentos:

  • Cirurgia excisional
  • Cirurgia de Mohs
  • Radioterapia, em casos específicos

Melanoma

Características:

  • Menos frequente
  • Maior mortalidade
  • Alta agressividade

Sintomas:

  • Pintas que mudam de cor ou tamanho
  • Bordas irregulares
  • Sangramento

Tratamentos:

  • Cirurgia excisional
  • Cirurgia de Mohs
  • Imunoterapia
  • Terapia-alvo
  • Quimioterapia, em casos avançados

Regra do ABCDE: identifique sinais suspeitos

A Regra do ABCDE facilita a identificação de sinais suspeitos na pele, pois orienta a observar, de forma contínua, assimetria, bordas irregulares, variação de cor, diâmetro e evolução das lesões.
Além disso, ao aplicar a Regra do ABCDE com frequência, torna-se mais simples perceber mudanças precoces e, assim, buscar avaliação médica o quanto antes. Confira:

  • A – Assimetria: lesão irregular
  • B – Bordas: contornos irregulares
  • C – Cor: vários tons
  • D – Diâmetro: maior que 6 mm
  • E – Evolução: mudanças rápidas

Prevenção: atitudes que salvam vidas

Prevenção envolve atitudes simples e contínuas que, além disso, reduzem riscos e, consequentemente, salvam vidas.

  • Evite sol entre 10h e 16h
  • Use protetor solar FPS 30 ou mais
  • Reaplique a cada duas horas
  • Utilize chapéus, óculos e roupas adequadas
  • Observe a pele regularmente
  • Consulte um dermatologista anualmente

Além disso, vale reforçar: o bronzeamento artificial é proibido no Brasil. A prática, principalmente, aumenta em até 75% o risco de câncer de pele. Portanto, não compactue com procedimentos irregulares.

Fotoproteção diária faz diferença

A radiação UV causa danos cumulativos à pele. Logo, o uso diário de protetor solar previne envelhecimento precoce e tumores cutâneos. Prefira, dessa forma, produtos de amplo espectro, com proteção UVA e UVB.

Com base nas informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

