Câncer de pele: veja a regra ABCDE para se cuidar melhor

O câncer de pele representa cerca de 33% dos diagnósticos oncológicos no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), surgem aproximadamente 185 mil novos casos por ano. Portanto, trata-se de um problema de saúde pública relevante. Além disso, embora muitos casos apresentem baixa letalidade, a incidência permanece alta. Assim, atenção e prevenção tornam-se indispensáveis.

A doença surge pelo crescimento anormal das células da pele. Essas células se organizam em camadas e, conforme a área afetada, definem-se os tipos. Desse modo, alguns tumores apresentam evolução lenta, enquanto outros evoluem de forma agressiva. Por isso, conhecer cada tipo faz toda a diferença no prognóstico.

Tipos de câncer de pele

Desse modo, a seguir, veja os principais tipos, organizados de forma clara e objetiva:

Carcinoma basocelular (CBC)

Características:

Tipo mais comum

Baixa letalidade

Alta chance de cura precoce

Sintomas:

Lesão avermelhada ou brilhante

Crosta central

Sangramento fácil

Tratamentos:

Cirurgia excisional

Curetagem e eletrodissecção

Criocirurgia

Terapia fotodinâmica

Carcinoma espinocelular (CEC)

Características:

Segundo mais frequente

Mais comum em homens

Relacionado ao dano solar crônico

Sintomas:

Feridas espessas e descamativas

Lesões que não cicatrizam

Sangramentos ocasionais

Tratamentos:

Cirurgia excisional

Cirurgia de Mohs

Radioterapia, em casos específicos

Melanoma

Características:

Menos frequente

Maior mortalidade

Alta agressividade

Sintomas:

Pintas que mudam de cor ou tamanho

Bordas irregulares

Sangramento

Tratamentos:

Cirurgia excisional

Cirurgia de Mohs

Imunoterapia

Terapia-alvo

Quimioterapia, em casos avançados

Regra do ABCDE: identifique sinais suspeitos

A Regra do ABCDE facilita a identificação de sinais suspeitos na pele, pois orienta a observar, de forma contínua, assimetria, bordas irregulares, variação de cor, diâmetro e evolução das lesões.

Além disso, ao aplicar a Regra do ABCDE com frequência, torna-se mais simples perceber mudanças precoces e, assim, buscar avaliação médica o quanto antes. Confira:

A – Assimetria: lesão irregular

lesão irregular B – Bordas: contornos irregulares

contornos irregulares C – Cor: vários tons

vários tons D – Diâmetro: maior que 6 mm

maior que 6 mm E – Evolução: mudanças rápidas

Prevenção: atitudes que salvam vidas

Prevenção envolve atitudes simples e contínuas que, além disso, reduzem riscos e, consequentemente, salvam vidas.

Evite sol entre 10h e 16h

Use protetor solar FPS 30 ou mais

Reaplique a cada duas horas

Utilize chapéus, óculos e roupas adequadas

Observe a pele regularmente

Consulte um dermatologista anualmente

Além disso, vale reforçar: o bronzeamento artificial é proibido no Brasil. A prática, principalmente, aumenta em até 75% o risco de câncer de pele. Portanto, não compactue com procedimentos irregulares.

Fotoproteção diária faz diferença

A radiação UV causa danos cumulativos à pele. Logo, o uso diário de protetor solar previne envelhecimento precoce e tumores cutâneos. Prefira, dessa forma, produtos de amplo espectro, com proteção UVA e UVB.

Com base nas informações da Sociedade Brasileira de Dermatologia.