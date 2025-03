Câncer mata Eddie Jordan, ex-dono de equipe da F1. Saiba mais

Eddie Jordan, fundador da Jordan Grand Prix, faleceu hoje (20), aos 76 anos, na Cidade do Cabo, após lutar contra câncer de próstata. Ele deixou um legado importante na Fórmula 1, com seis vitórias e pilotos renomados como Schumacher e Barrichello em sua equipe, que competiu de 1991 a 2005.

Câncer de próstata: uma doença silenciosa

O câncer de próstata afeta a glândula prostática, parte essencial do sistema reprodutivo masculino. Essa glândula é responsável pela produção de parte do sêmen. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, com cerca de 71 mil novos casos em 2024, de acordo com o INCA. Em comparação com outros países, como os Estados Unidos, a mortalidade brasileira ainda é elevada, com cerca de 15 mil mortes anuais.

Sintomas e diagnóstico do câncer de próstata

Inicialmente, o câncer de próstata pode ser silencioso, sem sintomas evidentes. Quando os sinais surgem, incluem dor ao urinar, aumento da frequência urinária, presença de sangue na urina ou no sêmen, dor na região pélvica e disfunção erétil. O diagnóstico é feito, principalmente, por meio de exames como toque retal, medição do PSA (antígeno prostático específico) e biópsia, com tecnologias avançadas, como a RMmp e o PET PSMA, sendo utilizadas para detecção de metástases.

Tratamento e prevenção

O tratamento do câncer de próstata depende do estágio da doença e das características individuais do paciente. Assim, as opções incluem cirurgia, radioterapia, vigilância ativa e terapia hormonal. A prevenção é, desse modo, fundamental e envolve hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios e exames médicos periódicos. O diagnóstico precoce é decisivo para aumentar as chances de cura.

Principais dúvidas sobre a doença

Entre as dúvidas mais frequentes dos brasileiros sobre a doença estão questões sobre a sua mortalidade, causas e sintomas. Segundo especialistas, o câncer de próstata tem cura, especialmente quando diagnosticado precocemente. É essencial estar atento aos sinais e realizar os exames de rastreamento a partir dos 40 anos, especialmente para aqueles com histórico familiar.

Em resumo, Eddie Jordan deixa uma marca forte no mundo da Fórmula 1. Sua morte, infelizmente, também traz à tona a importância de se informar e se prevenir contra o câncer de próstata.

