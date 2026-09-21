Cannabis medicinal: o que ainda falta definir na regulamentação

A regulamentação da cannabis para fins medicinais avançou no Brasil em 2026. Mesmo assim, associações de pacientes ainda apontam dúvidas sobre como algumas regras funcionarão na prática.

O novo marco estabelece critérios para cultivo, pesquisa, produção e controle sanitário. As normas também criam regras específicas para associações sem fins lucrativos que atendem pacientes.

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O tema voltou ao debate durante o II Encontro Nacional Nordestino de Associações Canábicas, realizado em Fortaleza. Representantes do setor discutiram os desafios para adaptar as atividades às novas exigências.

O que mudou na regulamentação da cannabis medicinal?

A Anvisa publicou, em janeiro de 2026, um conjunto de normas para organizar diferentes etapas relacionadas à cannabis medicinal. As regras atendem a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A RDC 1.013/2026 estabelece requisitos para o cultivo destinado a fins medicinais, farmacêuticos ou de pesquisa. A atividade exige autorização e controle sanitário.

Já a RDC 1.014/2026 criou um instrumento específico para associações de pacientes sem fins lucrativos. A norma não permite a comercialização e prevê acompanhamento das atividades.

A RDC 1.015/2026 atualizou as regras para fabricação e importação de produtos de cannabis para uso medicinal. A norma entrou em vigor em maio.

Por que as associações ainda apontam dúvidas?

As entidades afirmam que algumas questões práticas continuam exigindo definições. Entre elas estão procedimentos de fiscalização, critérios técnicos e adaptação das estruturas às exigências sanitárias.

A própria Anvisa reconhece que a atividade envolve diferentes atores e necessidades regulatórias. A agência realizou consultas com associações e pesquisadores durante a elaboração das regras.

De acordo com a Anvisa, foram realizadas 29 consultas com associações de pacientes e a comunidade científica. A agência também recebeu trabalhos científicos de 139 pesquisadores.

O objetivo é estabelecer mecanismos que permitam acompanhar a produção e garantir qualidade e rastreabilidade dos produtos destinados aos pacientes.

O que acontece com as associações?

A RDC 1.014 prevê um modelo experimental e supervisionado para avaliar a produção em pequena escala. O chamado Sandbox Regulatório permite testar atividades sob condições controladas.

O modelo inclui monitoramento, indicadores, controle de qualidade e rastreabilidade dos insumos e produtos. A proposta também busca produzir dados para futuras decisões regulatórias.

A comercialização continua proibida nesse modelo.

Por que o controle sanitário é importante?

Produtos utilizados em tratamentos precisam apresentar características conhecidas de qualidade, composição e segurança. Por isso, a regulamentação estabelece mecanismos de acompanhamento das diferentes etapas.

Conforme a Anvisa, o cultivo autorizado depende do cumprimento de requisitos específicos. A fiscalização envolve o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e pode incluir outros órgãos, conforme o projeto.

Esse controle também busca reduzir diferenças na produção e garantir maior rastreabilidade dos produtos utilizados pelos pacientes.

O que ainda deve avançar?

O novo marco representa uma mudança importante, mas a implementação exige adaptação de associações, órgãos fiscalizadores e demais participantes.

A Anvisa também publicou documentos para esclarecer dúvidas sobre as novas regras e orientar, desse modo, os envolvidos sobre os procedimentos previstos.

Para os pacientes, a mudança mais relevante está na tentativa de ampliar a segurança e a previsibilidade de uma área que passou anos dependendo de decisões judiciais e diferentes modelos de acesso.

O avanço da regulamentação, portanto, não encerra o debate. A aplicação das normas e a produção de evidências deverão ajudar a definir os próximos passos da política sanitária brasileira para a cannabis medicinal.

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