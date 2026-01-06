Cardiologista dá 5 dicas para manter coração saudável em 2026

As doenças cardiovasculares lideram as causas de morte no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, elas respondem por cerca de 30% dos óbitos. Diante desse cenário, especialistas reforçam a importância da prevenção. No entanto, a mudança não precisa ser radical. Pequenos ajustes feitos com constância já geram impacto real.

Com a chegada de 2026, muitas pessoas buscam mais qualidade de vida. Esse movimento cresce, sobretudo, no início do ano. Ainda assim, o excesso de metas costuma dificultar a adesão.

Por isso, o foco deve estar na rotina possível. A consistência vale mais do que a intensidade.

Para orientar esse processo, o cirurgião cardíaco Dr. Jamil Ribeiro Cade, professor de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, destaca hábitos essenciais. Conforme fala dele, cuidar do coração envolve escolhas diárias, simples e sustentáveis.

1. Faça check-up e acompanhe seus indicadores

O início do ano favorece a atualização dos exames. Avaliações simples já revelam fatores de risco importantes. Aferir pressão arterial, glicemia e colesterol é fundamental. Esses dados orientam condutas personalizadas. Além disso, evitam surpresas futuras.

De acordo com o médico, exames complementares podem ser indicados. Entre eles, eletrocardiograma e teste ergométrico. Manter vacinas atualizadas também faz diferença. Mulheres devem seguir acompanhamento ginecológico. Homens precisam avaliar a próstata a partir dos 45 anos.

2. Priorize alimentação equilibrada e sustentável

Uma boa alimentação protege o coração diariamente. No entanto, dietas restritivas não funcionam a longo prazo. O ideal é manter um padrão alimentar saudável. O modelo mediterrâneo é um bom exemplo. Ele prioriza frutas, verduras, grãos integrais e peixes.

Trocas simples ajudam muito. Reduzir sal e açúcar diminui riscos cardiovasculares. Beber mais água melhora o metabolismo. Além disso, aumentar fibras favorece o controle do colesterol.

3. Pratique atividade física com prazer

O exercício regular fortalece o coração. Porém, a prática deve ser segura. Antes de começar, a avaliação médica é essencial. Caminhadas leves já trazem benefícios. A progressão deve ser gradual.

De acordo com o especialista, o prazer garante continuidade. Atividades agradáveis viram hábito. Assim, o corpo responde melhor.

4. Cuide do sono e da saúde emocional

Sono ruim e estresse elevam riscos cardíacos. O estresse crônico aumenta a pressão arterial. Além disso, afeta escolhas alimentares.Dormir bem regula o organismo. Cuidar da mente protege o coração.

5. Transforme hábitos saudáveis em rotina

Tentar mudar tudo de uma vez costuma falhar. O segredo está na constância. Um passo por vez cria resultados duradouros. Pequenas escolhas diárias somam proteção. E o coração agradece.

Com base em informações do portal Metrópoles.