Carnaval e alimentação: faça esse samba dar certo. Veja aqui

O Carnaval chega e, com ele, dias intensos de calor e muita folia. Mas será que seu corpo está preparado para aguentar o ritmo? A nutricionista Maria Amélia Grafanassi, referência em Cachoeiro de Itapemirim, alerta: “A alimentação faz toda a diferença. Comer bem garante energia e previne mal-estar durante a festa.”

Começar o dia com um café da manhã reforçado é essencial. “O ideal é incluir proteínas, carboidratos e fibras”, orienta Maria Amélia. Dessa forma, opte por ovos, pães integrais, queijo branco e frutas são boas opções. Pular refeições pode causar tontura e fraqueza, prejudicando a diversão.

O álcool em jejum entra rapidamente na corrente sanguínea, intensificando, assim, os efeitos e aumentando o risco de ressaca. “Antes de beber, faça uma refeição leve e balanceada”, recomenda a nutricionista. Além disso, a cada copo de cerveja, beba pelo menos dois de água para evitar a desidratação.

Carnes gordurosas e embutidos dificultam a digestão, por isso, “Prefira cortes magros e combine com saladas e arroz para equilibrar”, sugere Maria Amélia. Evite alimentos pesados, como feijoada e molhos cremosos, para evitar desconfortos gástricos.

Na empolgação, muitas pessoas ignoram a procedência da comida. “Evite petiscos fritos e mal armazenados”, alerta a especialista. Na praia, prefira principalmente opções assadas ou cozidas. De madrugada, fuja de maioneses caseiras e carnes cruas, que podem estar contaminadas.

O calor intenso e o álcool aumentam a perda de líquidos, por isso, “Beba água regularmente, mesmo sem sede”, enfatiza Maria Amélia. Sucos naturais e água de coco também ajudam a repor minerais essenciais.

Alimentos muito gordurosos tornam a digestão mais lenta e podem causar indisposição. “Para evitar esse desconforto, aposte em saladas, grelhados, frutas e carboidratos integrais, que garantem mais energia e leveza”, reforça a nutricionista.

Com essas orientações, seu Carnaval será mais seguro e cheio de disposição. Cuide do seu corpo, faça escolhas inteligentes e aproveite cada momento da festa. Não se esqueça: ser simples e natural faz bem para seu corpo e sua cabeça.

