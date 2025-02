Carnaval  e complicações respiratórias: pule fora desse bloco

O Carnaval chegou e o Espírito Santo se destaca entre os estados brasileiros com uma situação estável em relação às complicações respiratórias, como a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada pela Covid-19. Diferente de outros locais, onde o aumento da doença ainda afeta principalmente os idosos, o estado apresenta uma tendência de estabilidade ou pequenas oscilações. A situação é positiva, mas a cautela é fundamental, especialmente devido à aglomeração de pessoas, que favorece a propagação de vírus respiratórios.

Risco das aglomerações: complicações respiratórias

Embora a situação do Espírito Santo não seja alarmante no momento, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta para o risco das grandes aglomerações durante o carnaval. O contato próximo pode facilitar a transmissão de vírus, como o da gripe e o coronavírus.

Assim, se você estiver com sintomas gripais, como coriza, tosse ou febre, de acordo com a médica infectologista da Unimed Sul Capixaba, Nathalia Rico B. Luzorio, é importante evitar participar de festas e buscar atendimento médico caso apresente sintomas como: febre alta persistente, dificuldade para respirar ou piora dos sintomas após cinco dias. Isso é válido tanto durante o período de festas quanto após a folia, pois o risco de complicações respiratórias persiste.

Vacinação: a melhor prevenção contra a SRAG

Quem ainda não completou o esquema vacinal contra a Covid-19 deve procurar imediatamente um posto de saúde. A vacinação contra o coronavírus continua sendo a medida mais eficaz para prevenir complicações graves. No Espírito Santo, crianças de 6 meses a menos de 5 anos estão recebendo a vacina, assim como grupos de risco, incluindo idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e deficiências, que precisam de reforços periódicos.

Cuidados com crianças e adolescentes

Além dos adultos, o boletim da Fiocruz também destaca o crescimento de casos de SRAG em crianças e adolescentes após o retorno às aulas. No Espírito Santo, a situação ainda é considerada estável, mas o monitoramento é essencial. O vírus sincicial respiratório (VSR) tem se mostrado especialmente grave em crianças menores de 2 anos.

Mantenha-se atento e cauteloso

Embora a situação no Espírito Santo não seja grave, as autoridades de saúde recomendam cautela em relação às complicações respiratórias. Com as aglomerações comuns durante o Carnaval, a transmissão de vírus respiratórios pode aumentar. Se você apresentar sintomas, procure atendimento médico imediatamente. Mantenha-se informado e siga as orientações para preservar sua saúde e a de todos ao seu redor.

Em Cachoeiro de Itapemirim, durante o feriado, procure o Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, centro de referência na área.

