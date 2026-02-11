Carnaval se aproxima e estoques preocupam: Hemoes faz apelo urgente

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo intensificou o chamado para doação de sangue no Espírito Santo neste período pré-Carnaval. A instituição alerta que os estoques estão baixos e precisam de reposição imediata.

Com a proximidade do feriado, o Hemoes busca garantir níveis seguros para atender possíveis emergências. Por isso, a unidade convoca voluntários a comparecerem aos hemocentros do estado.

A campanha abrange as unidades de Vitória, Serra, Colatina, Linhares e São Mateus. Segundo o órgão, todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento.

Em Vitória, os doadores podem realizar a doação de sangue no Espírito Santo das 7h às 18h20. O horário refere-se ao cadastro do doador e permanece válido ao longo da próxima semana de Carnaval.

Já nos hemocentros de Linhares, Colatina e São Mateus, além da unidade de coleta da Serra, o atendimento ocorre das 7h às 15h20. No entanto, essas unidades retomarão as atividades somente na quinta-feira, dia 19, após o Carnaval.

Importância da doação de sangue no Espírito Santo

A doação de sangue no Espírito Santo torna-se ainda mais relevante durante períodos de maior circulação de pessoas. Historicamente, o Carnaval pode elevar a demanda por transfusões.

Além disso, o número de doadores costuma diminuir durante feriados prolongados. Como consequência, os estoques podem atingir níveis críticos.

O Hemoes reforça que o processo é seguro e rápido. Antes da coleta, a equipe realiza triagem clínica para verificar se o voluntário atende aos critérios exigidos.

Entre os requisitos gerais, o doador deve apresentar documento oficial com foto e estar em boas condições de saúde. Também é necessário respeitar intervalo mínimo entre doações.

Segundo a instituição, cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas. Por isso, a participação da população é fundamental para manter o atendimento hospitalar regular.

Quem deseja obter mais informações sobre a doação de sangue no Espírito Santo pode acessar o site oficial do Hemoes. O endereço eletrônico também disponibiliza detalhes sobre locais e critérios para doação.

Diante do cenário atual, o Hemoes reforça o apelo à solidariedade. A mobilização coletiva, portanto, pode garantir atendimento adequado durante o período festivo.