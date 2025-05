Cartilha ensina a evitar a compra de medicamentos falsificados

A falsificação de medicamentos é um problema crescente que afeta, principalmente, a segurança dos pacientes e o sistema de saúde no Brasil. O comércio ilegal de remédios pode não apenas comprometer a eficácia do tratamento, mas também trazer sérias consequências à saúde, como reações adversas e intoxicações. Além disso, esse mercado criminoso alimenta outras atividades ilegais, como o tráfico de drogas.

A cartilha contra a falsificação de medicamentos

A fim de conscientizar a população sobre os riscos dessa prática, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), em parceria com o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), lançou uma cartilha informativa. O objetivo é alertar sobre os perigos de adquirir medicamentos falsificados, que frequentemente não contêm, desse modo, o princípio ativo ou são produzidos com substâncias de baixo custo, como farinha. Isso compromete o tratamento e pode agravar a condição do paciente.

Como identificar medicamentos falsificados?

Existem vários sinais que podem indicar que o medicamento é falso:

Erros de ortografia e impressões de baixa qualidade .

e . Embalagens diferentes das usuais ou com informações em outro idioma .

das usuais ou com . Preços excessivamente baixos .

. Embalagens sem lacre ou lacres rompidos .

ou . Falta de hologramas ou dados de lote ilegíveis.

Além disso, é importante verificar se o produto possui uma área de autenticação na embalagem que, ao ser raspada, revela a palavra “QUALIDADE” e o nome do laboratório.

Impactos na saúde e na economia

A comercialização de medicamentos falsificados gera grandes prejuízos. Em 2024, a economia brasileira perdeu R$ 11,5 bilhões devido a esses produtos ilegais. Além de afetar as finanças, a falsificação enfraquece a confiança da população no sistema de saúde e prejudica o desenvolvimento de novos tratamentos.

A prática também tem consequências diretas nos hospitais, que enfrentam um aumento no número de pacientes com efeitos colaterais de medicamentos falsificados. De 2020 a 2024, a Polícia Federal apreendeu quase meio milhão de medicamentos ilegais, com mais de 139 mil apreensões em 2024.

A preocupação com o comércio online

Antigamente, medicamentos falsificados eram vendidos principalmente na deep web. No entanto, essa prática migrou para as redes sociais, facilitando o acesso a produtos ilegais. A cartilha alerta sobre a necessidade de estar atento ao comprar medicamentos, especialmente pela internet.

A conscientização é fundamental. Proteger sua saúde e a economia depende de todos estarmos atentos e informados sobre os riscos dos medicamentos falsificados.