Casos de Covid aumentam 120% no ES e deixam 37 mortos

De acordo com registros, o Espírito Santo registrou um aumento de 120% nos casos de Covid-19 entre agosto e setembro de 2025. O dado preocupa especialistas, que observam também a alta das síndromes respiratórias graves (SRAG). Até a terceira semana de setembro, o Estado somava 2.891 internações por SRAG, sendo 121 por Covid-19. No total, 37 pessoas morreram, este ano em decorrência da doença.

Desse modo, o Informe Epidemiológico da Sesa, Vila Velha liderou os registros em setembro, com 132 casos, seguida de Serra, Vitória e Anchieta. A Fiocruz confirmou que a Covid foi a principal causa de mortes por SRAG nas últimas quatro semanas.

Variante XFG da Covid

Conforme o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, a nova variante XFG pode ter impulsionado o aumento. Apesar da alta taxa de infecção, o Espírito Santo não registrou muitas internações. Ele destacou que as doenças respiratórias tendem a recuar com a chegada do verão, já que preferem o clima frio.

Cuidados e vacinação

Cardoso reforçou que a maioria das mortes ocorreu entre idosos com vacinas aplicadas em 2022. Ele alertou para a importância de atualizar a imunização. “A vacina protege, e as pessoas não podem perder essa oportunidade”, afirmou.

A médica Taynah Repsold ressaltou que o uso de máscaras em casos gripais e a higienização das mãos ainda são medidas eficazes. Além disso, a pneumologista Ciléa Martins orientou manter ambientes ventilados e evitar enviar crianças com febre à escola.