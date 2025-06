Células-tronco revolucionam tratamento de diabetes tipo 1

De acordo com cientistas da Universidade de Toronto, por meio de células-tronco pluripotentes, eles conseguiram restaurar a produção natural de insulina em pacientes.

Os pesquisadores coletaram células-tronco de 12 pacientes. No laboratório, reprogramaram essas células para que se transformassem em ilhotas pancreáticas — estruturas responsáveis por produzir insulina no organismo.

Logo após o preparo, implantaram essas células no abdômen dos pacientes. O resultado surpreendeu: dez deles passaram a controlar a glicemia sem precisar de insulina externa. Os outros dois reduziram drasticamente o uso do hormônio.

O estudo, publicado na revista Cell Discovery, prova que é possível repor a produção de insulina por meio de terapias celulares. As novas células se adaptaram ao organismo e mantiveram os níveis de glicose dentro da faixa saudável por mais de um ano.

De acordo com a pesquisa, essa é uma prova concreta de que as ilhotas pancreáticas geradas em laboratório funcionam de maneira eficaz.

Embora o tratamento ainda esteja em fase experimental, ele abre caminho para uma possível cura do diabetes tipo 1 nos próximos anos.

