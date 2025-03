Cerveja: vai uma saideira aí?

A cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no mundo, mas diversos mitos a cercam. Compreender essas inverdades ajuda a apreciar a bebida de maneira consciente e equilibrada.

Mito 1: Causa barriga

Muitos acreditam que o consumo de cerveja leva ao aumento da gordura abdominal. Contudo, estudos indicam que o consumo moderado de cerveja não é o principal responsável pelo ganho de peso ou acúmulo de gordura na região abdominal. O que frequentemente contribui para esse aumento são os petiscos calóricos consumidos junto com a bebida.

Mito 2: É altamente calórica

Uma lata de cerveja de 350 ml contém aproximadamente 120 calorias. Esse valor é inferior ao de outras bebidas alcoólicas, como o vinho. Além disso, a cerveja possui antioxidantes e vitaminas provenientes dos cereais utilizados em sua produção.

Mito 3: Cerveja artesanal é sempre mais alcoólica

Há uma crença de que todas as cervejas artesanais possuem alto teor alcoólico. Na realidade, as cervejas artesanais abrangem uma ampla variedade de estilos, com teores alcoólicos que variam desde os mais baixos até os mais elevados.

Mito 4: A bebida deve ser consumida extremamente gelada

Muitos preferem a cerveja “trincando” de gelada. No entanto, temperaturas muito baixas podem anestesiar as papilas gustativas, prejudicando a percepção dos sabores e aromas da bebida. Cada estilo de cerveja possui uma temperatura ideal de consumo para melhor apreciação.

Mito 5: Não pode integrar um estilo de vida saudável

Acredita-se que a cerveja não possa fazer parte de uma rotina equilibrada. Porém, quando consumida com moderação, ela pode integrar um estilo de vida saudável, assim como outras bebidas alcoólicas, como o vinho.

Desvendar esses mitos permite uma apreciação mais consciente da cerveja, promovendo um consumo responsável e informado.

Leia também: Netinho e o câncer de linfoma: leia e fique atento