Chá de sálvia: alívio natural para os sintomas da menopausa

A fase da menopausa impacta diversas mulheres. Durante esse período, muitas mulheres enfrentam sintomas desconfortáveis, como ondas de calor (fogachos) e suores noturnos. Esses sintomas são causados pelas variações hormonais típicas do climatério, que ocorre principalmente entre os 45 e 55 anos. Uma opção natural e eficaz para aliviar esses desconfortos é o chá de sálvia, uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Conforme registros, a sálvia (Salvia officinalis) é conhecida por seu poder de regulação hormonal. Seus compostos bioativos, como flavonoides, polifenóis e óleos essenciais, ajudam no equilíbrio hormonal, proporcionando bem-estar. Nutricionistas explicam que os fitoestrógenos presentes na planta têm estrutura semelhante ao estrogênio, podendo, assim, aliviar sintomas típicos da menopausa, como os fogachos.

Além disso, a sálvia pode reduzir a atividade da dopamina, o que ajuda no alívio da ansiedade e das oscilações emocionais comuns nesse período, conforme afirma a nutricionista. Esses efeitos tornam a sálvia uma aliada para mulheres que buscam um tratamento natural durante a menopausa.

A sálvia também pode auxiliar na regulação da glicemia e da pressão arterial, fatores cruciais para a saúde das mulheres na pós-menopausa. Nutricionistas recomendam o consumo diário de uma a três xícaras de chá de sálvia, dependendo do objetivo. Para aliviar os fogachos e a sudorese noturna, ela sugere beber uma xícara à noite, antes de dormir.

Ingredientes:

Modo de Preparo:

Despeje a água quente sobre as folhas e deixe em infusão por 3 a 5 minutos. Coe e beba em seguida.

O chá de sálvia oferece uma solução natural para aliviar os sintomas da menopausa, como fogachos e suores noturnos. Seu consumo regular pode melhorar o bem-estar das mulheres, proporcionando uma alternativa eficaz e segura para enfrentar o climatério de maneira mais tranquila e equilibrada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui