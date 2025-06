Chatbots de IA conquistam usuários ao oferecer companhia e respostas instantâneas. Além disso, customizam interações com base no perfil emocional de cada pessoa. Contudo, estudos alertam que essa gratificação pode evoluir para dependência, prejudicando laços sociais reais .

Como surge a dependência emocional

Pesquisadores observam que o uso constante e personalizado gera um “loop emocional”. Ou seja, o bot reproduz o estado emocional do usuário, reforçando empatia aparente. Assim, muitas pessoas absorvem a interação humana que falta na vida real, mas acabam isolando-se.

Evidências científicas

Conforme pesquisa do MIT e da OpenAI mostrou que, após quatro semanas, usuários que conversavam com chatbots por voz sofreram aumento de solidão e dependência. Por outro lado, bots de texto reduziram solidão inicialmente, mas incrementaram a dependência emocional com uso prolongado .

Quando a ajuda vira problema

Instituições do setor, como Reuters, apontam que crianças e adolescentes podem desenvolver comportamentos autodestrutivos ao usar chatbots como substitutos da vida real. Além disso, criar vínculos afetivos com bots pode gerar frustração ao interagir com pessoas reais .

Use chatbots sem criar dependência

Chatbots de IA oferecem conforto e empatia, porém podem criar armadilhas emocionais. Portanto, mantenha equilíbrio e valorize os relacionamentos humanos. Use tecnologia com consciência para preservar sua saúde mental.