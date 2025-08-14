ChatGPT e saúde - IA desorientada faz homem adoecer

Conforme imprensa médica especializada, um homem de 60 anos, nos Estados Unidos, foi internado com sintomas graves após seguir por três meses uma orientação dada pelo ChatGPT sobre saúde. A inteligência artificial recomendou que ele substituísse o sal de cozinha por brometo, alegando, dessa forma, benefícios à saúde. O conselho resultou em bromismo, uma intoxicação rara que pode causar delírios e alucinações.

O caso foi relatado na revista científica Annals of Internal Medicine por médicos que acompanharam o paciente. Eles afirmam que, no passado, o bromismo provocava diversas internações psiquiátricas, mas hoje é incomum. O episódio levanta um alerta, principalmente, sobre os riscos de confiar apenas em plataformas digitais para orientações médicas. A inteligência artificial é uma ferramenta que pode ajudare não um oráculo. Isso pode acontecer devido ao imediatismo, ao alto custo de consultas médicas e à lentidão de agendamentos de consultas, mas nada legitima trocar um especialista por uma máquina.

ChatGPT e saúde – problema

O paciente chegou ao hospital em crise de paranoia. Ele acreditava, desse modo, que o vizinho tentava envenená-lo e que a água filtrada estava contaminada. Inicialmente, os médicos suspeitaram de um transtorno psiquiátrico e o encaminharam para uma ala específica.

Após exames, descobriram que seus níveis de vitaminas e minerais estavam muito baixos. Ao receber suplementação, o paciente melhorou e revelou que trocara o sal por brometo seguindo instrução da IA. Essa prática, mantida por três meses, causou a intoxicação.

Alerta médico sobre a relação entre Chat GPT e saúde

Depois de três semanas internado, os níveis de brometo se normalizaram. Os especialistas reforçam que tecnologias como o ChatGPT não substituem avaliação médica. Segundo o artigo, casos assim mostram como orientações erradas podem gerar doenças evitáveis e graves consequências para a saúde.