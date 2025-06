Chip cerebral permite homem com ELA “falar” por pensamento

De acordo com pesquisadores americanos, o implante de microchips no cérebro de um homem com ELA foi um grande avanço. Dessa forma, o paciente voltou a se comunicar usando apenas o pensamento. Isso só confirma que a tecnologia pode promover, sim, resultados positivos quando usada com ética. O implante do chip cerebral revoluciona a ralidade de pacientes com ELA.

O que é a esclerose lateral amiotrófica (ELA)?

A esclerose lateral amiotrófica é uma doença incurável e progressiva que afeta os neurônios motores, causando paralisia muscular e fraqueza. Suas causas ainda são pouco compreendidas. Estima-se que de 5% a 10% dos casos possuam algum componente genético danificado. A maioria dos diagnósticos, porém, é desencadeada de forma esporádica e está relacionada ao estilo de vida do paciente.

Além de causar ao paciente a incapacitação física, a ELA também pode apresentar sintomas cognitivos, como problemas de memória e dificuldade de raciocínio. Outros sintomas da doença são:

Engasgos frequentes. Gagueira (disfemia). Cabeça caída. Cãibras musculares frequentes. Perda de peso sem causa aparente. Alterações da voz. Rouquidão. Problemas de dicção – como um padrão de fala lento ou anormal.

No caso específico, o implante de chips, ocorreu da seguinte forma:

1. Reabilitação via implante de chip cerebral

Eles colocaram dois chips no córtex motor. Logo, esses chips captaram sinais de intenção de fala. Em seguida, um algoritmo traduziu esses sinais em texto.

2. Comunicação em 100 dias

Menos de 100 dias após a cirurgia, o paciente conseguiu formar palavras. Então, ele escolheu letras pela mente e enviou frases simples.

3. Precisão e progresso

Os sinais neurais alcançaram até 80% de precisão. Além disso, o participante se comunicou com a família por meio de solicitações e perguntas.

Neuroprótese avança com chip da UCSF

Em outro caso, a equipe da University of California San Francisco (UCSF) implantou eletrodos na área da fala de um homem que sofreu AVC. Assim, eles decodificaram palavras inteiras diretamente do cérebro.

Resultados promissores do chip cerebral

Eles transformaram pensamento em texto a uma velocidade de 15,2 palavras por minuto. Além disso, a equipe captou 98% das tentativas de falar, com 47,1% de precisão.

Perspectivas futuras

Especialistas planejam expandir o vocabulário e chegar à fala audível. Dessa forma, pretendem substituir texto por palavras faladas pelo chip cerebral.

Por que isso importa?

Esses chips cerebrais oferecem uma revolução para pacientes sem fala. Assim, pacientes com ELA, paralisia ou AVC podem recuperar comunicação. Além disso, esses avanços comprovam o poder das interfaces cérebro-computador.

Desafios ainda exigem atenção

Essas tecnologias ainda enfrentam limitações. Por exemplo, estabilidade a longo prazo, riscos cirúrgicos e custo elevado. Portanto, cientistas pedem estudos maiores e adaptações clínicas para tornar o método acessível