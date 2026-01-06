Chuvas de verão: 10 cuidados que evitam problemas graves

O verão traz calor intenso e chuvas frequentes. Esse cenário afeta principalmente a saúde da população. O clima quente e úmido favorece doenças infecciosas. Além disso, aumenta o risco de acidentes e contaminações. Por isso, os cuidados precisam ser constantes.

Durante essa estação, o mosquito Aedes aegypti se prolifera com facilidade. Consequentemente, o risco de dengue cresce. Apesar disso, o cenário atual mostra avanço positivo. Dados do Ministério da Saúde indicam queda de 57,9% nos casos. Mesmo assim, a prevenção continua essencial.

De acordo com médicos, hábitos simples reduzem riscos. Eles destacam que atenção diária evita complicações comuns do período.

10 cuidados com a saúde nas chuvas de verão

1. Beba água com frequência

Com o aumento do calor, o corpo perde mais líquidos. Por isso, manter a hidratação constante torna-se essencial. Além disso, beber água ao longo do dia ajuda a prevenir a desidratação e reduz o risco de insolação.

2. Proteja-se do sol diariamente

Em dias quentes, use roupas leves e aplique protetor solar. Assim, você reduz danos à pele. Além disso, evite a exposição prolongada aos raios ultravioletas, sobretudo nos horários mais críticos.

3. Planeje deslocamentos em períodos de tempestade

Sempre que possível, antecipe seus trajetos. Dessa forma, você evita áreas com risco de alagamento. Consequentemente, o planejamento reduz acidentes e situações de perigo.

4. Evite contato com água de enchentes

Águas de alagamento costumam estar contaminadas. Por isso, transmitem doenças como leptospirose e infecções gastrointestinais. Em hipótese alguma, atravesse locais inundados.

5. Redobre a higiene após contato com água suja

Caso haja exposição, lave imediatamente mãos e pés. Além disso, evite tocar o rosto enquanto a pele estiver úmida ou suja, pois isso diminui o risco de contaminação.

6. Previna quedas e escorregões

Após as chuvas, superfícies ficam mais escorregadias. Assim, o risco de quedas aumenta. Nesse cenário, idosos exigem atenção redobrada para evitar acidentes.

7. Prefira ambientes bem ventilados

Sempre que possível, abra janelas e permita a circulação de ar. Além disso, utilize ventiladores ou ar-condicionado com moderação para manter o conforto térmico.

8. Evite exercícios intensos nos horários mais quentes

O esforço excessivo, em altas temperaturas, pode causar mal-estar e tontura. Portanto, priorize atividades físicas no início da manhã ou à noite.

9. Aposte em alimentação leve e refrescante

Durante o calor, prefira frutas, saladas e refeições moderadas. Dessa maneira, o organismo responde melhor e você evita desconfortos digestivos.

10. Elimine água parada após as chuvas

Depois das precipitações, observe poças e recipientes. Afinal, água parada favorece o mosquito da dengue. Assim, a prevenção começa dentro de casa e protege toda a família.

Especialistas reforçam, também, atenção aos ferimentos. Cortes precisam de higienização imediata. Sintomas como febre ou vômitos exigem avaliação médica.

Com base em informações do portal Hospital São Camilo.