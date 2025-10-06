Ciência brasileira avança: novo canudo promete identificar metanol em bebidas

Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, desenvolveram uma tecnologia capaz de detectar a presença de metanol em bebidas alcoólicas de maneira simples e eficiente. O avanço surge em meio ao alerta do Ministério da Saúde, que já contabiliza mais de 100 notificações de intoxicação por metanol no Brasil. Embora a Paraíba não registre casos, o tema preocupa pela gravidade dos efeitos do composto.

O professor David Fernandes, coordenador do estudo, explica que a pesquisa começou antes do aumento das intoxicações, com foco na análise da qualidade de cachaças artesanais produzidas no interior do estado. Com o surgimento dos casos, a equipe adaptou o projeto para detectar adulterações em destilados. O resultado surpreendeu: a técnica alcançou 97% de precisão, com baixo custo e análise quase imediata.

Tecnologia sem produtos químicos

O método utiliza um equipamento de luz infravermelha, que emite feixes diretamente sobre a garrafa lacrada. A luz interage com as moléculas do líquido, e um software especializado analisa as vibrações e identifica, assim, substâncias que não pertencem à composição original. De acordo com Fernandes, o processo é totalmente seguro e livre de reagentes químicos, o que o torna ideal para fiscalizações rápidas e não invasivas.

Além disso, os pesquisadores planejam lançar um canudo inteligente, que mudará de cor caso a bebida contenha metanol. Essa inovação permitirá que consumidores identifiquem adulterações instantaneamente, reforçando a segurança durante o consumo.

Risco do metanol

O metanol é um álcool de uso industrial, altamente tóxico para o corpo humano. Quando ingerido, afeta o fígado e pode causar cegueira, coma e até morte. A descoberta da UEPB representa, portanto, um passo essencial para prevenir tragédias e fortalecer o controle de qualidade das bebidas produzidas no país.