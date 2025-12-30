Aqui Notícias
Saúde e Bem-estar

CLT e calor em Cachoeiro - como se cuidar?

No concreto urbano, o calor extremo pressiona o corpo e exige atenção diária do trabalhador

A foto mostra CLT em pleno verão de CI
Foto: Freepik

Ontem (29/12), as redes sociais foram inundadas por memes relacionados ao intenso calor típico de Cachoeiro de Itapemirim. Um dos termômetros centrais da cidade, o do bairro Gilberto Machado, sinalizava 43 graus, reforçando, assim, o estado grave de altas temperaturas que atinge nossa região.

De acord ocom metereologistas, a onda de calor extremo avança pelo Brasil e atinge com mais força os centros urbanos. Nesse cenário, o trabalhador CLT sente os impactos logo nas primeiras horas do dia. Ele sai cedo de casa, enfrenta transporte lotado e percorre ruas sem sombra. Dessa forma, o desgaste físico começa antes mesmo do expediente.

O asfalto e o concreto acumulam calor ao longo do dia. Desse modo, a sensação térmica sobe rapidamente. O corpo, portanto, enfrenta dificuldade para manter o equilíbrio interno. Esse esforço constante aumenta, principalmente, o risco de desidratação, exaustão e queda de rendimento.

Como o calor afeta o organismo

Durante o expediente, o organismo tenta regular a temperatura. No entanto, o calor excessivo dificulta esse processo. Com isso, surgem sinais de alerta que não devem ser ignorados.

Entre os principais sintomas, estão:

  • dor de cabeça e tontura;
  • cansaço intenso e fraqueza;
  • suor excessivo ou ausência de suor;
  • dificuldade de concentração;
  • sensação de mal-estar.

Mesmo trabalhadores jovens podem adoecer. Por isso, reconhecer esses sinais precocemente faz diferença.

Cuidados essenciais antes e durante o trabalho

A prevenção reduz significativamente os impactos do calor. Algumas medidas simples ajudam a proteger a saúde no dia a dia:

  • Beba água com frequência, mesmo sem sentir sede;
  • Evite bebidas alcoólicas e muito açucaradas;
  • Prefira roupas leves, claras e com tecidos respiráveis;
  • Use bonés, chapéus ou guarda-sol nos deslocamentos;
  • Faça pausas em locais ventilados sempre que possível.

Essas escolhas aliviam o estresse térmico e preservam o organismo.

Atenção no trajeto e no ambiente profissional

Antes de sair de casa, verifique a previsão do tempo. Sempre que possível, evite circular nos horários mais quentes do dia. No ambiente de trabalho, mantenha portas e janelas abertas para melhorar a ventilação. Ventiladores e ar-condicionado ajudam, desde que usados com moderação para evitar .

Banhos gelados exigem cautela. Apesar do alívio imediato, eles provocam efeito rebote. O corpo reage produzindo mais calor. Por isso, água morna ou levemente fresca garante melhor adaptação.

Quando buscar ajuda médica

Alguns sinais indicam risco de falência térmica e exigem atendimento imediato:

  • confusão mental;
  • pele muito quente e seca;
  • fraqueza intensa;
  • desmaios.

Nessas situações, procure um serviço de saúde o quanto antes. Para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ligue 192.

Com base em informações do portal Globo.

Formada em Letras e Direito, com especialização em Linguística, Literatura e Publicidade & Propaganda. Possui experiência em Gestão Pública e Pedagógica. Atua na editoria de Saúde e Bem-Estar do AQUINOTICIAS.COM, na plataforma Viva Vida.

Assuntos:

CalorCuidadosSaúde

