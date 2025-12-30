CLT e calor em Cachoeiro - como se cuidar?

Ontem (29/12), as redes sociais foram inundadas por memes relacionados ao intenso calor típico de Cachoeiro de Itapemirim. Um dos termômetros centrais da cidade, o do bairro Gilberto Machado, sinalizava 43 graus, reforçando, assim, o estado grave de altas temperaturas que atinge nossa região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acord ocom metereologistas, a onda de calor extremo avança pelo Brasil e atinge com mais força os centros urbanos. Nesse cenário, o trabalhador CLT sente os impactos logo nas primeiras horas do dia. Ele sai cedo de casa, enfrenta transporte lotado e percorre ruas sem sombra. Dessa forma, o desgaste físico começa antes mesmo do expediente.

O asfalto e o concreto acumulam calor ao longo do dia. Desse modo, a sensação térmica sobe rapidamente. O corpo, portanto, enfrenta dificuldade para manter o equilíbrio interno. Esse esforço constante aumenta, principalmente, o risco de desidratação, exaustão e queda de rendimento.

Leia também – Seu coração sente o calor? Veja os sinais de alerta

Como o calor afeta o organismo

Durante o expediente, o organismo tenta regular a temperatura. No entanto, o calor excessivo dificulta esse processo. Com isso, surgem sinais de alerta que não devem ser ignorados.

Entre os principais sintomas, estão:

dor de cabeça e tontura;

cansaço intenso e fraqueza;

suor excessivo ou ausência de suor;

dificuldade de concentração;

sensação de mal-estar.

Mesmo trabalhadores jovens podem adoecer. Por isso, reconhecer esses sinais precocemente faz diferença.

Cuidados essenciais antes e durante o trabalho

A prevenção reduz significativamente os impactos do calor. Algumas medidas simples ajudam a proteger a saúde no dia a dia:

Beba água com frequência, mesmo sem sentir sede;

Evite bebidas alcoólicas e muito açucaradas;

Prefira roupas leves, claras e com tecidos respiráveis;

Use bonés, chapéus ou guarda-sol nos deslocamentos;

Faça pausas em locais ventilados sempre que possível.

Essas escolhas aliviam o estresse térmico e preservam o organismo.

Atenção no trajeto e no ambiente profissional

Antes de sair de casa, verifique a previsão do tempo. Sempre que possível, evite circular nos horários mais quentes do dia. No ambiente de trabalho, mantenha portas e janelas abertas para melhorar a ventilação. Ventiladores e ar-condicionado ajudam, desde que usados com moderação para evitar .

Banhos gelados exigem cautela. Apesar do alívio imediato, eles provocam efeito rebote. O corpo reage produzindo mais calor. Por isso, água morna ou levemente fresca garante melhor adaptação.

Quando buscar ajuda médica

Alguns sinais indicam risco de falência térmica e exigem atendimento imediato:

confusão mental;

pele muito quente e seca;

fraqueza intensa;

desmaios.

Nessas situações, procure um serviço de saúde o quanto antes. Para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ligue 192.

Com base em informações do portal Globo.