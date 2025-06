Colgate interrompe produção de pasta de dente – saiba motivo

A Colgate-Palmolive interrompeu a produção da pasta de dente Colgate Total Prevenção Ativa Clean Mint. A medida segue relatos de reações alérgicas e a investigação aberta pela Anvisa, que apura os níveis de aromatizantes do produto.

Anvisa determinou suspensão da pasta de dente

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda do produto por 90 dias no fim de março. A Colgate recorreu, e a medida foi suspensa. No entanto, a agência voltou a proibir a fabricação da pasta no fim de abril, reforçando a necessidade de cautela.

Empresa acata decisão sobre pasta de dente

Apesar dos inúmeros relatos de sintomas como inchaço, feridas na boca e inflamações gengivais, a Colgate afirma que o produto não apresenta falhas de qualidade. Segundo a empresa, a decisão de encerrar a fabricação visa respeitar o consumidor brasileiro e colaborar com a investigação.

Orientações para os consumidores

A Colgate recomenda que os consumidores interrompam o uso da pasta de dente ao notarem qualquer desconforto, irritação ou alteração bucal. A empresa orienta a procurar um dentista e disponibiliza canais de atendimento para trocas:

📞 WhatsApp: +55 11 97276-8642

🌐 Site: [colgatepalmolive.com.br]