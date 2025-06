Como a paixão afeta o cérebro: o que dizem os neurocientistas

A paixão desencadeia uma verdadeira revolução no cérebro humano. Ao se apaixonar, o corpo libera uma combinação poderosa de neurotransmissores e hormônios que alteram, assim, o comportamento, os sentimentos e até a percepção da realidade.

De acordo com estudos neurológicos, o cérebro passa por intensas mudanças durante a fase apaixonada. A seguir, veja os principais hormônios envolvidos nesse processo.

Enquanto a dopamina acende áreas ligadas ao prazer e à motivação, o córtex pré-frontal — responsável pelo pensamento crítico — reduz sua atividade. Com isso, apaixonados minimizam defeitos do parceiro e idealizam o relacionamento. Até um perfume ou uma simples mensagem podem disparar essas reações.

Com o cérebro imerso em estímulos, sons, cores e sabores se intensificam. A rotina ganha novo brilho. A paixão aumenta a esperança, a criatividade e o desejo de correr riscos.

Por natureza, o cérebro busca equilíbrio. Por isso, a fase intensa da paixão tende a durar entre 12 e 24 meses. Com o tempo, os hormônios estabilizam e abrem espaço para um amor mais calmo e duradouro. Nesse novo estágio, ocitocina e vasopressina mantêm o vínculo afetivo

Apaixonar-se é um fenômeno biológico poderoso. Ele transforma não só os sentimentos, mas também o funcionamento cerebral. Embora passageira, a paixão pode ser a porta de entrada para um amor profundo e maduro.

