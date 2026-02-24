Como aliviar cólicas menstruais? Seguem cinco dicas eficazes

Muitas mulheres sentem o impacto das cólicas menstruais na rotina. A dor reduz o foco, compromete a produtividade e altera o humor. Além disso, dias frios intensificam o desconforto, pois os vasos sanguíneos se contraem. Consequentemente, o fluxo diminui e a dor aumenta. Por isso, entender como aliviar cólicas menstruais melhora a qualidade de vida.

Embora analgésicos e anti-inflamatórios ajudem, eles não são a única solução. Felizmente, medidas simples reduzem a dor sem excesso de medicamentos. Portanto, especialistas recomendam ajustes na rotina diária. Além disso, hábitos saudáveis fortalecem o organismo ao longo do ciclo. Assim, a mulher assume controle maior sobre o próprio bem-estar.

A seguir, confira cinco orientações do ginecologista Dr. Patrick Bellelis, do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da USP.

1. Use compressas de água morna

Primeiramente, aplique calor local na região abdominal.

O calor relaxa a musculatura do útero.

Além disso, melhora o fluxo sanguíneo.

Consequentemente, reduz a intensidade das contrações dolorosas.

Como fazer:

Use bolsa de água morna ou compressa térmica.

Aplique por cerca de 15 minutos.

Coloque um pano entre a pele e a bolsa.

Repita ao longo do dia, se necessário. Entretanto, evite temperaturas muito altas.

2. Aposte em bebidas quentes

Bebidas quentes aquecem o corpo internamente.

Além disso, promovem sensação de conforto.

Portanto, podem aliviar o desconforto menstrual.

Prefira chás como:

Camomila

Hortelã

Alecrim

Louro

Lavanda

Essas ervas possuem propriedades relaxantes. Algumas também apresentam efeito anti-inflamatório leve. Contudo, evite excesso de cafeína. Café forte, chá-preto e energéticos podem piorar a dor.

3. Ajuste a alimentação durante o ciclo

A alimentação influencia diretamente o nível de inflamação do corpo.

Doces e frituras aumentam retenção de líquido.

Consequentemente, intensificam inchaço e desconforto.

Durante o período menstrual:

Reduza açúcar e alimentos gordurosos.

Priorize legumes, verduras e frutas.

Escolha carnes magras.

Beba bastante água.

Você não precisa seguir dieta rígida. No entanto, pequenas mudanças já reduzem sintomas.

4. Mexa o corpo com moderação

Embora a vontade seja repousar totalmente, o movimento ajuda.

Atividades leves estimulam circulação sanguínea.

Além disso, liberam endorfina, que reduz a dor.

Você pode optar por:

Caminhadas leves

Alongamentos suaves

Exercícios de baixo impacto

Entretanto, respeite seus limites. Caso a dor impeça movimentos simples, procure orientação médica.

5. Priorize descanso e sono de qualidade

O estresse aumenta tensão muscular.

Consequentemente, intensifica cólicas.

Por isso, o descanso se torna fundamental.

Adote medidas como:

Estabelecer horário regular para dormir.

Criar pausas ao longo do dia.

Evitar levar preocupações para a cama.

O sono adequado equilibra hormônios. Assim, o corpo responde melhor ao ciclo menstrual.

Quando procurar um médico?

Cólicas leves são comuns. Entretanto, você deve buscar avaliação quando:

A dor impede atividades diárias.

Os sintomas pioram a cada ciclo.

A dor surge fora do período menstrual.

Outros sintomas acompanham o quadro.

Em alguns casos, a dor pode indicar endometriose. Essa condição afeta muitas mulheres em idade reprodutiva. Portanto, diagnóstico precoce faz diferença.

Se a dor também afetar humor, autoestima ou sono, busque apoio em saúde mental. O cuidado deve ser integral.

Em resumo, você não precisa normalizar sofrimento intenso. Medidas simples aliviam cólicas menstruais. Contudo, dor persistente exige investigação profissional.

