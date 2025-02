Como cuidar do fígado após a dengue?

A dengue pode afetar diretamente o fígado, comprometendo suas funções. Consequentemente, isso impacta negativamente a saúde geral do paciente, causando uma série de complicações adicionais. Por isso, neste guia, você verá como tratar o fígado após a dengue e garantir uma recuperação eficiente.

Por que a dengue afeta o fígado?

O vírus da dengue se replica no fígado, o que, por sua vez, provoca uma inflamação, conhecida como hepatite viral. Durante esse processo, o sistema imunológico, ao tentar combater o vírus, libera substâncias inflamatórias que, assim, podem danificar as células hepáticas. Portanto, a interação entre o vírus e o sistema imunológico contribui para o agravamento da condição hepática.Como resultado, a função do órgão fica comprometida, o que pode levar a sintomas incômodos.

Sintomas de problemas hepáticos após a dengue

Após a dengue, é comum que o paciente experimente uma série de sintomas relacionados ao fígado. Isso ocorre principalmente devido à inflamação e ao impacto direto do vírus nas células hepáticas.Além disso, alterações nos exames de função hepática, como aumento das enzimas hepáticas, também são sinais de que o fígado pode estar sendo afetado. Portanto, fique atento e procure atendimento imediatamente diante dos seguintes sinais:

Fadiga extrema: cansaço persistente, mesmo apó;s a fase aguda da doença.

Icterícia: pele e olhos amarelados devido ao acúmulo de bilirrubina.

Dor abdominal: desconforto no lado direito superior do abdômen.

Náuseas e vômitos: dificuldade na digestão e metabolização de alimentos.

Urina escura e fezes claras: sinais de alteração na função hepática.

Dicas para recuperar o fígado após a dengue

Hidratação adequada – beba 2 a 3 litros de água por dia. Isso ajuda, principalmente, a eliminar toxinas e auxilia a função hepática.

Alimentação equilibrada – consuma frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis. Evite alimentos gordurosos, álcool e açúcares refinados.

Evite automedicação – medicamentos como paracetamol podem sobrecarregar o fígado. Sempre consulte um médico antes de tomar remédios.

Priorize o repouso – durma 7 a 8 horas por noite. O sono ajuda na recuperação das células hepáticas.

Aposte em chás naturais – opções como boldo, cardo-mariano e dente-de-leão podem auxiliar na detoxificação hepática.

Exercite-se com moderação – pratique caminhadas leves por 20 a 30 minutos ao dia para estimular a circulação sanguínea.

Acompanhe sua saúde – realize exames de TGO e TGP para monitorar a função hepática e siga as orientações médicas.

