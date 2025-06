Proteja sua saúde no inverno: siga dicas práticas

Com a chegada do inverno nesta sexta-feira (20), aumentam, principalmente, os riscos de doenças respiratórias e cardiovasculares. O ar seco, as temperaturas mais baixas e a permanência em ambientes fechados favorecem, assim, a circulação de vírus e o agravamento de quadros clínicos. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas sofrem os maiores impactos.

De acordo com médicos, os infartos podem crescer até 30% nos dias frios. Isso acontece porque o frio contrai os vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial, o que exige atenção redobrada com o coração.

Hidratação no inverno deve ser prioridade

Mesmo sem sentir sede, o corpo perde líquidos no frio. Por isso, infectologistas orientam: beba bastante água e hidrate a pele.

Use umidificadores ou toalhas úmidas nos cômodos

Evite banhos longos e quentes

Aplique hidratantes após o banho

Ventile os ambientes no inverno

Evite manter portas e janelas fechadas o tempo todo. Isso acumula vírus, ácaros e fungos no ar. Para reduzir os riscos:

Abra as janelas diariamente

Evite locais lotados e pouco ventilados

Lave roupas de cama com frequência

Vacinação salva vidas

A vacina contra a gripe protege contra infecções mais graves e reduz a sobrecarga nos hospitais. Grupos prioritários, como idosos e gestantes, devem manter a imunização em dia.