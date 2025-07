Como se proteger da Covid-19 e da gripe no inverno? Não vacile

Com a chegada do frio, aumentam os casos de doenças respiratórias, como gripe e Covid-19. Em 2025, a Covid-19 perdeu força, mas ainda exige cuidado, especialmente entre os grupos de risco.

De acordo com os infectologistas, o coronavírus não está entre os três principais vírus respiratórios atualmente. No topo da lista, aparecem:

Embora a Covid-19 apresente impacto reduzido, a vacinação continua essencial para prevenir complicações graves. Conforme o Ministério da Saúde, recomenda-se a dose anual para grupos específicos:

Vacina contra a Covid-19:

Manter a vacinação em dia reduz hospitalizações e protege as populações vulneráveis.

Disponível gratuitamente pelo SUS, a vacina contra a influenza protege, principalmente, contra as cepas mais recentes do vírus da gripe. Dessa forma, os postos de saúde aplicam a dose em:

Grupos prioritários para a vacina da gripe:

Com medidas simples e vacinação em dia, você reduz os riscos de infecções respiratórias e, desse modo, aproveita o inverno com mais saúde e segurança.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui