Conheça os 7 principais sintomas do Alzheimer

O Alzheimer é a forma mais comum de demência no mundo. Com o envelhecimento populacional, os casos aumentam de forma constante. No Brasil, cerca de 1,2 milhão de pessoas convivem com a doença. Além disso, surgem aproximadamente 100 mil novos diagnósticos por ano.

Por isso, reconhecer os sinais precoces se torna cada vez mais importante.

A doença provoca uma perda lenta e progressiva das funções cognitivas. Em geral, os sintomas aparecem após os 65 anos de idade. O Alzheimer atinge mais mulheres do que homens. Além disso, provoca alterações significativas no comportamento. Assim, o impacto se estende ao paciente e à família.

Como a doença evolui ao longo do tempo

O Alzheimer se divide em três fases distintas. Na fase inicial, surgem falhas de memória e mudanças de personalidade. Com a progressão, aparecem dificuldades para tarefas simples. Além disso, o paciente passa a ter agitação e distúrbios do sono. Na fase avançada, surgem limitações severas e perda de autonomia.

Nesse estágio final, a pessoa resiste a executar tarefas básicas. Também apresenta dificuldade para se alimentar. Além disso, pode ocorrer incontinência urinária e fecal. Por isso, o cuidado se torna integral e contínuo.

Os 7 principais sintomas do Alzheimer

Os especialistas destacam sinais frequentes da doença. Esses sintomas costumam surgir de forma gradual. Portanto, atenção aos detalhes faz toda a diferença:

Perda de memória recente, principalmente de fatos novos.

Dificuldade para realizar tarefas do cotidiano.

Troca constante de objetos de lugar.

Repetição das mesmas perguntas em curto intervalo.

Dificuldade para dirigir ou encontrar caminhos conhecidos.

Problemas para encontrar palavras e expressar ideias.

Mudanças de comportamento, como irritabilidade e isolamento.

Além disso, podem surgir desconfiança injustificada e agressividade. Interpretações erradas de estímulos visuais ou auditivos também aparecem.

Por que o diagnóstico precoce é essencial

O Alzheimer não tem cura atualmente. No entanto, o diagnóstico precoce muda o curso da doença. Ele permite iniciar tratamentos que retardam a progressão. Além disso, melhora a qualidade de vida do paciente. Assim, o cuidado começa antes das perdas mais graves.

O tratamento envolve reabilitação cognitiva e terapia ocupacional. Também inclui o controle de doenças associadas. Pressão alta, colesterol e diabetes exigem acompanhamento rigoroso.

Como prevenir ou retardar o Alzheimer

Manter o cérebro ativo é uma das principais estratégias. Atividades cognitivas estimulam novas conexões neurais. Por isso, quebra-cabeças, palavras cruzadas e leitura ajudam. Aprender uma língua ou tocar um instrumento também protege o cérebro.

A rotina física e alimentar também influencia diretamente. Especialistas recomendam pelo menos 150 minutos semanais de exercício. Além disso, a dieta mediterrânea reduz inflamações cerebrais. Ela prioriza frutas, legumes, peixes, azeite e castanhas. Assim, hábitos saudáveis ajudam a preservar a função cognitiva.

Com base em informações do portal Terra.