Constelações sistêmicas: o autoconhecimento além do óbvio

Você já parou para observar o que sente, pensa e repete? Johnny Dias propõe um olhar profundo sobre essas questões. Psicoterapeuta com abordagem integrativa, ele reúne, assim, conhecimentos da psicologia, da espiritualidade e das constelações sistêmicas para auxiliar quem busca sentido, equilíbrio e cura.

De acordo com aportes teóricos, a constelação familiar é uma abordagem terapêutica que busca identificar e solucionar padrões emocionais herdados ao longo das gerações, revelando dinâmicas ocultas dentro dos sistemas familiares.

A constelação empresarial aplica os princípios das constelações sistêmicas ao ambiente corporativo, revelando, dessa forma, dinâmicas ocultas entre equipes, lideranças e processos. Essa abordagem facilita a resolução de conflitos, melhora a comunicação interna e alinha estratégias com a cultura organizacional. Com ela, empresas ganham clareza para tomar decisões mais assertivas e sustentáveis.

Já a neuroespiritualidade, por sua vez, une os conhecimentos da neurociência com princípios espirituais, demonstrando como experiências espirituais impactam o cérebro, regulam emoções e fortalecem o bem-estar mental e emocional.

Diferente dos caminhos tradicionais, Johnny conecta, principalmente, saberes que ampliam a escuta e aprofundam a compreensão das emoções. Com base na psicologia, ele incorpora práticas que fortalecem o autoconhecimento. Ao mesmo tempo, integra a espiritualidade como ponto de apoio e significado. As constelações familiares, por sua vez, revelam padrões inconscientes que se repetem por gerações.

Ao unir essas abordagens, Johnny cria um ambiente acolhedor e transformador. Ele acredita que a cura começa quando a pessoa se sente vista, ouvida e respeitada em sua totalidade. Não se trata de fórmulas prontas, mas de processos humanos, únicos e profundamente libertadores. Nessa perspectiva, o fazer de Dias combina com a poética de Meireles: A vida só é possível reinventada, sob um ângulo criterioso.

