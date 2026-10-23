Endometriose cerebral? Pesquisas apontam possibilidades

Uma mulher de 41 anos começou a apresentar crises epilépticas em 2019. Os episódios provocavam alterações de consciência, olhar fixo e confusão mental, além de dificuldades para recordar acontecimentos recentes. O que chamou a atenção dos médicos foi a relação entre as crises e o ciclo menstrual.

Após sete anos de acompanhamento, exames de imagem e tratamento hormonal, uma lesão no hipocampo, região cerebral ligada à memória, desapareceu das ressonâncias. O caso levou pesquisadores da Universidade de Medicina e Farmácia Grigore T. Popa, na Romênia, a levantar a hipótese de endometriose cerebral.

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O relato foi publicado em 11 de setembro de 2026, no Journal of Clinical Medicine. Os pesquisadores consideram a possibilidade de a doença ter atingido o cérebro, mas ressaltam que ainda não existe confirmação definitiva.

O que é endometriose cerebral e quais são os sintomas?

A endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao endométrio, que reveste o interior do útero, cresce fora da cavidade uterina. A doença pode provocar inflamação, sangramentos e dores, principalmente na região pélvica.

Embora a endometriose afete principalmente órgãos da pelve, pesquisadores também investigam ocorrências em locais incomuns, como o cérebro. Nesses casos, os sintomas dependem da região atingida e podem incluir manifestações neurológicas.

Na paciente romena, as convulsões aconteciam exclusivamente durante a menstruação. Para identificar esse padrão, ela registrou as datas dos episódios e do sangramento menstrual em um diário.

O acompanhamento revelou uma relação consistente entre os dois eventos. Entretanto, essa coincidência não comprova, por si só, a presença de endometriose no cérebro.

Por que o hipocampo chamou a atenção dos pesquisadores?

A primeira ressonância magnética, realizada em agosto de 2019, mostrou uma alteração no hipocampo direito. Os médicos consideraram diferentes possibilidades, como tumor, infecção e malformação cerebral.

Um exame posterior identificou um pequeno nódulo e sinais que poderiam indicar um sangramento antigo. Essa característica aumentou a suspeita de endometriose, embora os exames não tenham esclarecido a origem da lesão.

Durante aproximadamente um ano e meio, a paciente utilizou medicamentos antiepilépticos, mas continuou apresentando crises. Em 2021, começou um tratamento hormonal com dienogeste e desogestrel, substâncias utilizadas no tratamento da endometriose.

As convulsões cessaram, e os médicos suspenderam os antiepilépticos após três meses. Em março de 2026, uma nova ressonância não mostrou mais a alteração anterior.

Como o ciclo menstrual pode desencadear convulsões?

A paciente apresentava um padrão conhecido como epilepsia catamenial, caracterizado pela concentração das crises em determinadas fases do ciclo menstrual.

Segundo a literatura científica citada pelos pesquisadores, esse padrão atinge de um terço à metade das mulheres em idade fértil que têm epilepsia.

A explicação envolve as oscilações hormonais. O estrogênio pode aumentar a excitabilidade dos neurônios, enquanto a progesterona e seus derivados ajudam a reduzir a atividade elétrica cerebral.

Nos dias próximos à menstruação, a queda da progesterona pode diminuir esse efeito protetor e favorecer as crises em mulheres suscetíveis.

Contudo, a epilepsia catamenial não significa que a mulher tenha endometriose. As próprias alterações hormonais podem explicar a relação entre as convulsões e o ciclo menstrual.

Como a endometriose poderia atingir o cérebro?

Os pesquisadores ainda não sabem exatamente como o tecido semelhante ao endométrio chegaria ao cérebro. Entre as hipóteses estão o transporte de células pelos vasos sanguíneos ou linfáticos e a presença de células fora do lugar desde o desenvolvimento embrionário.

Caso esse tecido alcance o hipocampo, ele poderia responder às oscilações hormonais, provocar inflamação e apresentar sangramentos cíclicos. Essas alterações poderiam contribuir para os sintomas neurológicos.

Entretanto, os mecanismos permanecem especulativos. Os autores identificaram apenas oito casos publicados de endometriose cerebral na literatura consultada, e nenhum apresentava uma lesão claramente descrita no hipocampo.

Além disso, a paciente não relatava os sintomas mais comuns da endometriose, como cólicas intensas, dor durante as relações sexuais ou dor pélvica cíclica.

O diagnóstico de endometriose cerebral foi confirmado?

Não. Os pesquisadores classificaram o caso como suspeita de endometriose cerebral porque não realizaram uma biópsia.

Esse procedimento permitiria retirar uma amostra da lesão para análise laboratorial. Como a alteração ficava no hipocampo, a retirada do tecido poderia oferecer riscos à paciente.

Por isso, os médicos consideraram o conjunto de evidências: a relação entre as crises e a menstruação, as mudanças nas ressonâncias e o desaparecimento da lesão após o tratamento hormonal.

Apesar dos resultados, outras explicações continuam possíveis. As próprias convulsões podem provocar alterações temporárias nas imagens cerebrais. Além disso, os pesquisadores não descartaram completamente um tumor de crescimento lento ou um processo inflamatório.

A melhora após o tratamento também não comprova a endometriose, porque a supressão das oscilações hormonais pode reduzir crises relacionadas ao ciclo menstrual.

Quando procurar avaliação médica?

Convulsões exigem avaliação médica, independentemente da fase do ciclo menstrual. Quando os episódios coincidem repetidamente com a menstruação, registrar as datas pode ajudar os profissionais a identificar padrões relevantes.

Um diário menstrual pode incluir:

As datas de início e término do sangramento.

Os dias e horários das crises.

Os sintomas percebidos antes e depois dos episódios.

Os medicamentos utilizados e as mudanças no tratamento.

Essas informações ajudam a orientar a investigação, mas não substituem exames nem confirmam um diagnóstico.

O caso reforça a importância de observar a relação entre sintomas neurológicos e alterações hormonais. No entanto, a endometriose cerebral continua extremamente rara, e os resultados de um único relato não permitem estabelecer conclusões para outras pacientes.