Corra e faça sua inscrição no Simpósio de Saúde em Guaçuí: vagas limitadas
Simpósio de Saúde reúne ciência, saúde e inclusão em Guaçuí com entrada gratuita e certificação. Não perca essa oportunidade - inscreva-se logo.
O grande Simpósio de Saúde da região do Caparaó está chegando! Nos dias 14 e 15 de abril, o PROINTEC 2026 – Saúde em Foco chega à sua 4ª edição com uma proposta clara: aproximar ciência, cuidado e inclusão na vida real. Se você quer ficar sintonizado com novas abordagens na área de saúde, anime-se e participe – não perca a chance!Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O encontro acontecerá no Centro de Eventos de Guaçuí. Além disso, terá entrada gratuita e emissão de certificado. Por isso, a organização reforça: as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Veja, abaixo, como se inscrever no tópico Serviço.
Evento conecta saúde, educação e políticas públicas
Mais do que um simpósio, o evento se consolida como um espaço de transformação social. Afinal, a programação reúne especialistas, gestores, estudantes, profissionais de saúde e moradores da região do Caparaó.
Durante os dois dias, o público terá acesso a debates atuais sobre: saúde cardiovascular; fortalecimento do SUS; endometriose; canetas emagrecedoras; fibromialgia e autismo.
Desse modo, o evento fortalece o acesso à informação de qualidade. Ao mesmo tempo, amplia o diálogo entre saúde, educação e políticas públicas.
Primeiro dia traz temas urgentes da saúde atual
Na terça-feira, 14 de abril, o PROINTEC vai abordar temas que impactam diretamente a rotina da população.
PROGRAMAÇÃO – 14 DE ABRIL
- 08h – Recepção dos participantes
- 08h30 – Apresentação do Coral da Terceira Idade
- 09h30 – Palestra: Os cuidados com a saúde cardiovascular – Dr. Diogo Nolasco
- 10h30 – Palestra: Assistência à saúde no âmbito do SUS/ES: a importância da integração entre Atenção Primária, Regulação do Acesso e Atenção Ambulatorial Especializada – Samilla Coelho Figueira
- 11h30 – Intervalo para almoço
- 13h – Abertura Oficial
- 13h30 – Palestra: Ações e investimentos do Ministério da Saúde – Jaderson Braga
- 14h30 – Palestra: Endometriose: o que você precisa saber sobre a doença – Dr. Jehovah Tavares
- 15h30 – Palestra: Canetas emagrecedoras e os cuidados com a saúde – Dra. Nayara Magest
- 16h30 – Palestra: Fibromialgia não é só dor: como alimentação e exercício modulam a inflamação e qualidade de vida – Juninho Rockfeller
- 17h30 – Sorteio de brindes aos participantes
Portanto, o primeiro dia oferece conteúdo útil tanto para profissionais quanto para ocidadão comum.
Seminário sobre autismo amplia acolhimento e informação
Na quarta-feira, 15 de abril, o evento terá um diferencial importante: o I Seminário sobre o Transtorno do Espectro Autista.
A programação vai discutir diagnóstico, neurociência, políticas públicas e desafios da vida diária. Além disso, dará voz a mães atípicas e profissionais que atuam com inclusão real.
PROGRAMAÇÃO – 15 DE ABRIL
- 09h – Recepção dos participantes
- 09h30 – Palestra: Diagnosticar não é rotular: o olhar humano e científico da Neuropsicopedagogia no TEA – Aline Dino de Oliveira Vezula
- 10h30 – Palestra: Autismo e políticas públicas – Pollyana Paraguassu
- 11h – Intervalo para almoço
- 13h00 – Credenciamento (Retorno)
- 13h30 – Palestra: Neurociência aplicada com foco no Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Pedro Quintão
- 14h30 – Palestra: Autismo na infância, adolescência e vida adulta – Karla Coelho
- 15h30 – Palestra: Mães atípicas na era moderna: como cuidar do filho com autismo sem se perder de si mesmas – Dra. Lidiane Silva
- 16h30 – Mesa Redonda
- 17h00 – Sorteio de brindes aos participantes
Assim, o seminário promove informação segura e mais empatia social.
Garanta sua vaga: evento gratuito e com certificado
O Simpósio de Saúde 2026 representa uma oportunidade rara de aprender com especialistas sem custo. Por isso, quem deseja participar precisa agir rápido.
Serviço:
- Evento: PROINTEC 2026 – Saúde em Foco
- Data: 14 e 15 de abril
- Local: Centro de Eventos de Guaçuí
- Entrada: gratuita
- Certificação: sim
- Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-guacui-2026-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/3365925
As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Garanta sua participação agora e faça parte de um evento que pode ampliar seu conhecimento e impactar sua comunidade.
Com base em informações do Grupo folha do Caparaó.
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