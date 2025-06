Covid-19 afasta Neymar do futebol

O Santos confirmou o afastamento de Neymar após o atacante testar positivo para Covid-19. O clube comunicou a decisão nesta sexta-feira (7), logo após a confirmação do resultado.

Santos age com rapidez e afasta atleta

De acordo com a equipe médica do clube, teste de rotina ocorreu, como exige o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desse modo, diante do resultado positivo de Covid-19, o Santos imediatamente tomou as seguintes providências: afastou Neymar das atividades no CT Rei Pelé; iniciou o monitoramento diário do jogador e comunicou à CBF e à comissão técnica.

Neymar apresenta sintomas leves e segue, assim, em recuperação sob cuidados médicos, sem previsão de retorno aos treinos.

Sintomas e cuidados com a Covid-19

A COVID-19 pode apresentar sintomas variados, desde febre e tosse seca até dificuldade para respirar e perda de olfato. Sintomas graves, como dor no peito e confusão mental, exigem atendimento médico imediato.

Para se proteger, é fundamental:

usar máscara,

lavar as mãos regularmente,

evitar aglomerações,

desinfetar superfícies

manter ambientes bem ventilados.

vacinação é essencial para prevenir a infecção e reduzir a gravidade dos sintomas

Covid-19 e Neymar

Pessoas com comorbidades devem tomar precauções extras e consultar um médico com frequência. A adesão a essas medidas de prevenção é fundamental para controlar a disseminação do vírus. Porém, no caso de Neymar, o caso é leve e o retorno deve ser rápido.