Criança morre e doença do carrapato assusta o ES

O subsecretário de Vigilância à Saúde do Espírito Santo, Orlei Amaral Cardoso, emitiu um alerta recente sobre a febre maculosa. Infelizmente, a doença causou a morte de uma criança de dois anos, moradora de Boa Esperança. Por isso, autoridades intensificam ações de vigilância e reforçam a atenção da população. Embora o caso tenha ocorrido em janeiro deste ano, a divulgação aconteceu apenas agora. O secretário municipal de Saúde do local, Bruno Sousa, confirmou o óbito nesta quarta-feira (18), o que amplia a preocupação.

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A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Espírito Santo já registrou três casos da doença em 2026. No entanto, até o momento, apenas este evoluiu para óbito. Em 2025, foram 18 casos, com três mortes provocadas pela doença no estado capixaba. Ainda assim, o cenário mantém o alerta ativo no Estado e exige monitoramento constante por parte das autoridades de saúde.

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O que causa a febre maculosa

A febre maculosa surge a partir da bactéria do gênero Rickettsia. Ela se transmite pela picada do carrapato infectado. No Brasil, duas espécies se destacam nesse processo:



A Rickettsia rickettsii provoca formas graves da doença.

Já a Rickettsia parkeri costuma gerar quadros mais leves.

Além disso, a notificação da doença é obrigatória. Conforme a legislação, profissionais devem comunicar casos suspeitos rapidamente. Em seguida, equipes iniciam investigação em até 48 horas. Dessa forma, autoridades conseguem conter novos registros. Portanto, a agilidade faz toda a diferença.

Sintomas que exigem atenção imediata

Inicialmente, a doença pode confundir por sintomas comuns. Entretanto, alguns sinais indicam maior gravidade. Entre eles, destacam-se febre alta e dor de cabeça intensa. Além disso, pacientes relatam náuseas, vômitos e dores musculares. Em casos mais avançados, surgem manchas vermelhas pelo corpo.

Com o avanço da doença, complicações podem aparecer. Por exemplo, inchaços, paralisia e dificuldades respiratórias. Assim, a evolução rápida exige resposta imediata. Portanto, ao perceber sintomas, procure atendimento médico. Quanto antes agir, maiores serão as chances de recuperação.

Diagnóstico e tratamento: rapidez salva vidas

O diagnóstico da febre maculosa apresenta desafios. Isso ocorre porque os sintomas se parecem com outras doenças. Ainda assim, médicos analisam histórico e exposição a carrapatos. Além disso, exames laboratoriais ajudam na confirmação. Entre eles, destacam-se PCR e testes de anticorpos.

Mesmo assim, profissionais não esperam resultados. Eles iniciam o tratamento imediatamente em casos suspeitos. O uso de antibióticos específicos reduz riscos. Inclusive, o SUS oferece atendimento gratuito. Logo, a rapidez evita complicações graves e morte.

Como prevenir a febre maculosa

Primeiramente, evite contato com carrapatos. Use roupas claras e compridas em áreas de vegetação. Além disso, prefira botas e repelentes adequados. Após passeios, verifique o próprio corpo e os dos animais. Caso encontre carrapatos, remova-os com uma pinça e muito cuidado.

Em seguida, higienize o local corretamente. Nunca esmague o carrapato durante a retirada.

Além disso, lave roupas com água quente. Dessa forma, você reduz riscos de infestação. Em resumo, prevenção depende de atenção constante.

Com base em informações do portal Folha Vitória.